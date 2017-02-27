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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:07
Civis написав: Дюрі-бачі написав:
Приклад переможців 2 світової:
44 рік курс 50 франків/$
48 рік - 420 франків/$
Францию очень условно можно отнести к "победителям" во ВМВ.
Тем не менее не думаю, что экономика Франции сильно пострадала во ВМВ.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:40
edvardd написав:
Запорожье
40,70/41,10
42,45/43,10
40,75/41,10
42,55/43,10
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:17
Ромасик написав:
Про яку перермогу йдеться? В Кореях хто переможець?
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:38
alex lem написав:
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42,4/42,65
40,8/41
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:51
vkstsk написав:
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
Там вообще всё бурно проходило: на первом этапе коммуняки заняли почти весь полуостров (остался только небольшой плацдарм в Пусане), потом силы ООН отпинали их обратно к китайской границе. На третьем этапе той войны сошлись на середине. Так что вся территория была в разрухе. Так как северяне (агрессоры) не достигли своих целей, то КНДР действительно можно условно признать проигравшей стороной.
Но по степени еб$нустости соседа и отсутствию явно проигрышей стороны (капитуляции) - аналогия очень хорошая с нашими событиями.
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