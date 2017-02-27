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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:07
Civis написав: Дюрі-бачі написав:
Приклад переможців 2 світової:
44 рік курс 50 франків/$
48 рік - 420 франків/$
Францию очень условно можно отнести к "победителям" во ВМВ.
Тем не менее не думаю, что экономика Франции сильно пострадала во ВМВ.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:40
edvardd написав:
Запорожье
40,70/41,10
42,45/43,10
40,75/41,10
42,55/43,10
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:17
Ромасик написав:
Про яку перермогу йдеться? В Кореях хто переможець?
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:38
alex lem написав:
40,7/40,9
42,4/42,65
40,8/41
42,5/42,8
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:51
vkstsk написав:
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
Там вообще всё бурно проходило: на первом этапе коммуняки заняли почти весь полуостров (остался только небольшой плацдарм в Пусане), потом силы ООН отпинали их обратно к китайской границе. На третьем этапе той войны сошлись на середине. Так что вся территория была в разрухе. Так как северяне (агрессоры) не достигли своих целей, то КНДР действительно можно условно признать проигравшей стороной.
Но по степени еб$нустости соседа и отсутствию явно проигрышей стороны (капитуляции) - аналогия очень хорошая с нашими событиями.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:35
Alien написав: Вело написав:moveton
Когда вводили карбованец, яннварь 1992г., курс был 1 к 100.
Це до якої валюти ви такий курс у січні 1992 року бачили? Коли в Україні в січні 1992 року вводили в обіг карбованець то обмін на рублі СРСР був 1 до 1. І в крамницях так само приймали. Це вже потім за рахунок більшої інфляції карбованець знецінився, але ніякого 1:100 при його введені не було в принципі
Купс доллара в январе 92го был сто купонодеревянных за доллар.
Но поскольку частной торговли почти не было, до мая где то купон ценится намного дороже рубля, потому что только за купоны можно было заправиться, купить алкоголь заводской-колбасу-хлеб в магазине и товары госзаводов по неадекватной курсу цене в купоно/крб, типа телевизора за 20 долларов, а костюма инд.пошива за 10.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:37
ИМХО основна проблема післявоєнного курсу гривні буде в тому, щоб якось позбутись ОВДП набраних під 20-30%. Особливо після того, як халява (позики ЄС / США для підтримки бюджету на період війни) закінчаться
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 30 гру, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:37
Yuri_61 написав:
Я колись давно, за допомогою емпірічних формул, вирахував закономірність фактичного курсу долара від розміру ЗВР і грошового агрегату М2.
формула така: Курс$ = М2/ЗВР*0,3, де 0,3 - 0,8 - емпірічний коефіцієнт, в залежності від динаміки платіжного балансу Україн і розміру середньої зарплати в Україні.
Формула мною була перевірена за всі роки незалежної України і розбіжність між курсом долара, розрахованого по цій формулі і фактичним курсом долара складала від 1% до максимум +- 10%
так який курс ви нарахували на тепер ?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:44
Yuri_61 написав:
0,3 - 0,8 - емпірічний коефіцієнт,
введення такого коєфіцієнту дає зараз курс від 19 до 53... ну дуже "точний" прогноз
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:50
vkstsk написав: Ромасик написав:
Про яку перермогу йдеться? В Кореях хто переможець?
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
По аналогії в Україні теж збережена держава. Це вже перемога?
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