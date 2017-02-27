Злив пачечку євриків по 42,5
Сцікотно, аж жуть (-:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Злив пачечку євриків по 42,5
Сцікотно, аж жуть (-:
Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:28
Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:35
Мені як жителю Бучанського району перемога дуже відчутна.
Львівським батальйонам і тим що втікли закордон напевно це менш очевидно.
Звісно перемога неповна поки не проведена повна деокупація, але як і коли вона буде не знає ніхто.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:36
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............30.12.2022...........02.01.2023
дата розрахунку.............29.12.2022............30.12.2022
Євро................................38,951...................39,037...+0.22%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0675 (вчера 1.0651)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.78 (вчера 104.15)
Наметилось нерешительное движение вниз.
Вчера продажа НБУ валюты на МБ составила почти полмиллиарда, что примерно соответствует недельной норме. Не исключено, что такой всплеск спроса связан со значительными выплатами из бюджета, проведенными позавчера.
На этом валютный год можно считать законченным.
С наступающим Новым Годом!
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