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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:57
Злив пачечку євриків по 42,5
Сцікотно, аж жуть (-:
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:28
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,70/41,10
42,45/43,10
40,75/41,10
42,55/43,10
40,70/40,95
42,40/43,00
нуишотут ссыкотного, клуб 100 подстрахует...пошёл откат...
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:35
Ромасик написав: vkstsk написав: Ромасик написав:
Про яку перермогу йдеться? В Кореях хто переможець?
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
По аналогії в Україні теж збережена держава. Це вже перемога?
Мені як жителю Бучанського району перемога дуже відчутна.
Львівським батальйонам і тим що втікли закордон напевно це менш очевидно.
Звісно перемога неповна поки не проведена повна деокупація, але як і коли вона буде не знає ніхто.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:36
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............30.12.2022...........02.01.2023
дата розрахунку.............29.12.2022............30.12.2022
Євро................................38,951...................39,037...+0.22%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0675 (вчера 1.0651)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.78 (вчера 104.15)
Наметилось нерешительное движение вниз.
Вчера продажа НБУ валюты на МБ составила почти полмиллиарда, что примерно соответствует недельной норме. Не исключено, что такой всплеск спроса связан со значительными выплатами из бюджета, проведенными позавчера.
На этом валютный год можно считать законченным.
С наступающим Новым Годом!
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:45
Civis написав: vkstsk написав:
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
Там вообще всё бурно проходило: на первом этапе коммуняки заняли почти весь полуостров (остался только небольшой плацдарм в Пусане), потом силы ООН отпинали их обратно к китайской границе. На третьем этапе той войны сошлись на середине. Так что вся территория была в разрухе. Так как северяне (агрессоры) не достигли своих целей, то КНДР действительно можно условно признать проигравшей стороной.
Но по степени еб$нустости соседа и отсутствию явно проигрышей стороны (капитуляции) - аналогия очень хорошая с нашими событиями.
ні, КНДР не приєднано до КНР
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:47
Дюрі-бачі написав:
ИМХО основна проблема післявоєнного курсу гривні буде в тому, щоб якось позбутись ОВДП набраних під 20-30%. Особливо після того, як халява (позики ЄС / США для підтримки бюджету на період війни) закінчаться
інфляція більше 30%, проблема для тримачів ОВДП та гривні
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:49
edvardd написав:
40,70/40,95 42,40/43,00 нуишотут ссыкотного, клуб 100 подстрахует...пошёл откат...
Харьков прием 41. это откат коррекция или ппц?*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:33
по 40,8 успел скинуть
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