Ромасик написав:Про яку перермогу йдеться? В Кореях хто переможець?
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями. Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття. А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
По аналогії в Україні теж збережена держава. Це вже перемога?
Мені як жителю Бучанського району перемога дуже відчутна. Львівським батальйонам і тим що втікли закордон напевно це менш очевидно. Звісно перемога неповна поки не проведена повна деокупація, але як і коли вона буде не знає ніхто.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............30.12.2022...........02.01.2023 дата розрахунку.............29.12.2022............30.12.2022 Євро................................38,951...................39,037...+0.22% Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0675 (вчера 1.0651)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.78 (вчера 104.15) Наметилось нерешительное движение вниз.
Вчера продажа НБУ валюты на МБ составила почти полмиллиарда, что примерно соответствует недельной норме. Не исключено, что такой всплеск спроса связан со значительными выплатами из бюджета, проведенными позавчера.
На этом валютный год можно считать законченным. С наступающим Новым Годом!
vkstsk написав:Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями. Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття. А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
Там вообще всё бурно проходило: на первом этапе коммуняки заняли почти весь полуостров (остался только небольшой плацдарм в Пусане), потом силы ООН отпинали их обратно к китайской границе. На третьем этапе той войны сошлись на середине. Так что вся территория была в разрухе. Так как северяне (агрессоры) не достигли своих целей, то КНДР действительно можно условно признать проигравшей стороной.
Но по степени еб$нустости соседа и отсутствию явно проигрышей стороны (капитуляции) - аналогия очень хорошая с нашими событиями.
Дюрі-бачі написав:ИМХО основна проблема післявоєнного курсу гривні буде в тому, щоб якось позбутись ОВДП набраних під 20-30%. Особливо після того, як халява (позики ЄС / США для підтримки бюджету на період війни) закінчаться
інфляція більше 30%, проблема для тримачів ОВДП та гривні
на деяких 100 доларових купюрах у лівому верхньому кутку (стосується доларів 2017 року) помітив, що відсутня помітка друкарні, яка виготовила цю купюру, а саме FW (Форт Ворф) Ви таке теж помічали? Сьогодні це помітив і здивувався.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 30 гру, 2022 19:53, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61 написав:на деяких 100 доларових купюрах у лівому верхньому кутку (стосується доларів 2017 року) помітив, що відсутня помітка друкарні, яка виготовила цю купюру, а саме FW (Форт Вест) Ви таке теж помічали? Сьогодні це помітив і здивувався.