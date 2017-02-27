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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:42
Вело написав:moveton
Когда вводили карбованец, яннварь 1992г., курс был 1 к 100.
Может где и такой был, но одесские валютчики первые дни введения карбованца (если кто забыл, тогда одномоментно запретили рубль без возможности обменять и всем выдали зарплату в карбованцах 1:1 к рублёвой только на которую и предполагалось жить) за доллар давали примерно 4 карбованца. Причём обратного обмена не было. Но уже, наверное, не очень важно какой тогда курс был.
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