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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10206102071020810209>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 153
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
41
40,50-41,00
23%
35
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:42

  Вело написав:moveton
Когда вводили карбованец, яннварь 1992г., курс был 1 к 100.

Может где и такой был, но одесские валютчики первые дни введения карбованца (если кто забыл, тогда одномоментно запретили рубль без возможности обменять и всем выдали зарплату в карбованцах 1:1 к рублёвой только на которую и предполагалось жить) за доллар давали примерно 4 карбованца. Причём обратного обмена не было. Но уже, наверное, не очень важно какой тогда курс был.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

долари 2013 року варто купувати? Бо не завжди є долари 2017 року. А ппро долари більш новітнього року випуску мені не відомо, чи взагалі вони є в Україні (наприклад 2021 року)
маю на увазі для зберігання, бо чув, що навіть сині долари 2009 року, наприклад, в Європі, неохоче приймають на обін, некажучи за сірі долари 2006 року
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 30 гру, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:... наприклад, в Європі, неохоче міняюь, некажучи за сірі долари 2006 року
приват такі з депо віддає
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:48

Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
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timbraidmail
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:51

  GALeon написав:
Yuri_61 написав:... наприклад, в Європі, неохоче міняюь, некажучи за сірі долари 2006 року
приват такі з депо віддає

серйозно?!!! :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:53

  timbraidmail написав:Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
сдавал 1996 без вопросов

в интернете статьи циркулируют про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в кассе банка
И кто как думает, стоит ли сейчас вообще покупать доллары или дожаться конца июня 2023 года (сезонная курсовая яма) или сезонность уже не работает?
Извините, что если этот вопрос я задаю не первый раз, но может кто его раньше не читал. мне важно мнение корифеев этого форума. Я не троллю, поверьте, хотя почему то некоторые так обо мне думают.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 30 гру, 2022 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:59

Yuri_61
У кого реально много налички, ну там миллион долларов, они ж не будут бегать высматривать года и порядковые номера. Просто не понятно, когда есть 500 долларов и переживаешь что с ними делать, а как тогда багатые живут?
timbraidmail
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Богатые мучаются
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:03

  Yuri_61 написав:
  timbraidmail написав:Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
сдавал 1996 без вопросов

в интернете статьи циркулируют про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в кассе банка

Статтю писали папуаси. У папуасів зазвичай і бувають проблеми з обміном ДОЛАРІВ (не залежно від року у них і 2017 можуть не взяти) і ще у папуасів дуже розвинуті страхи що якісь долари в них не візьмуть (у Європі, Африці, Азії та ін.). Причому папуаси за кордон як правило не їздять але своїми страхами охоче діляться з такими як вони самі але вже не папуасами а невігласами - які вже в свою чергу доносять ці страхи широкому загалу. Отак приблизно працює ця система. А долари - вони лишаються доларами і нормальні люди беруть їх якщо вони справжні і не зношені. Втім це зовсім інша історія, яка папуасам з невігласами зазвичай не цікава
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:03

  Yuri_61 написав:
  timbraidmail написав:Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
сдавал 1996 без вопросов

в интернете статьи циркулируют про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в кассе банка
И кто как думает, стоит ли сейчас вообще покупать доллары или дожаться конца июня 2023 года (сезонная курсовая яма) или сезонность уже не работает?
Извините, что если этот вопрос я задаю не первый раз, но может кто его раньше не читал. мне важно мнение корифеев этого форума. Я не троллю, поверьте, хотя почему то некоторые так обо мне думают.

Якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка – це качка. :D

сезонність чим була обумовлена? великим експорт с/г продукції в 3 кварталі.
"зерновий коридор" зараз цю сезонність підрівняв.
та й взагалі в нас є трохи дефіцит торгового балансу ;)
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 30 гру, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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