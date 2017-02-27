Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:04

timbraidmail написав: Yuri_61

У кого реально много налички, ну там миллион долларов, они ж не будут бегать высматривать года и порядковые номера. Просто не понятно, когда есть 500 долларов и переживаешь что с ними делать, а как тогда багатые живут? У кого реально много налички, ну там миллион долларов, они ж не будут бегать высматривать года и порядковые номера. Просто не понятно, когда есть 500 долларов и переживаешь что с ними делать, а как тогда багатые живут?

согласен с Вамиа кто думает, что богатые живут без переживаний, то это нет так, но конечно, они не заморачиваются на наличие знаков идентификации места расположения типографии, где печатают доллары. Этим интересуются только коллекционеры.Богатые переживают по другим причинам: как бы не сбежал управляющий или кассир его собственного банка, прихватив его миллион долларов.Или же, что б жeнушка не сбежала, прихватив его же миллионы.Ві скажете, есть же тайники и сейфы для этого, но и они не гаранируют спокойствие богатого человека. Он всегда, как говорят, на измене.Но это не значит, что надо оставаться бедным. Отсутствие денег - это еще хуже,как говорится, если ты умный, то почему ты бедный, как говорят в Америке.В Харькове в обменниках на выдачу: 41,1 - 41,30 было днем сегодня