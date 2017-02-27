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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:04
timbraidmail написав:Yuri_61
У кого реально много налички, ну там миллион долларов, они ж не будут бегать высматривать года и порядковые номера. Просто не понятно, когда есть 500 долларов и переживаешь что с ними делать, а как тогда багатые живут?
согласен с Вами
а кто думает, что богатые живут без переживаний, то это нет так, но конечно, они не заморачиваются на наличие знаков идентификации места расположения типографии, где печатают доллары. Этим интересуются только коллекционеры.
Богатые переживают по другим причинам: как бы не сбежал управляющий или кассир его собственного банка, прихватив его миллион долларов.
Или же, что б жeнушка не сбежала, прихватив его же миллионы.
Ві скажете, есть же тайники и сейфы для этого, но и они не гаранируют спокойствие богатого человека. Он всегда, как говорят, на измене.
Но это не значит, что надо оставаться бедным. Отсутствие денег - это еще хуже,
как говорится, если ты умный, то почему ты бедный, как говорят в Америке.
В Харькове в обменниках на выдачу: 41,1 - 41,30 было днем сегодня
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 30 гру, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:12
И все же лучше плакать в новеньком лексусе, чем в стареньком трамвае.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:13
Investor_K написав:
И все же лучше плакать в новеньком лексусе, чем в стареньком трамвае.
никто ж не спорит, но есть шанс дольше пожить
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 30 гру, 2022 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:15
А еще лучше не плакать, а считать купюры. Успокаивает.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:20
Shaman написав: Yuri_61 написав: timbraidmail написав:Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
сдавал 1996 без вопросов
в интернете статьи циркулируют про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в кассе банка
.
та й взагалі в нас є трохи дефіцит торгового балансу
Та він завжи майже був цей дефіцит торгівельного балансу. Рятувало тільки транші МВФ та перекази заробітчан в Україну, тільки оце покращувало дефіцит платіжного балансу, а дизбаланс імпорту і експорту імхо завжди в Україні був
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:21
Yuri_61 написав: timbraidmail написав:Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
сдавал 1996 без вопросов
в интернете статьи циркулируют про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в кассе банка.
Я сегодня в обменник сдал штуку мятых баксов 1996 года, и кассир не кривилась. Зато отказалась принять почти идеальные три сотки 2013-го с маленькими штампиками на обороте. Я вот удивляюсь, что такого страшного в этих штампах, массонские знаки? Походу менялы придираются, чтобы с уценкой купить )))
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:28
Yuri_61 написав:
в интернете статьи циркулируют
timbraidmail написав:Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
сдавал 1996 без вопросов
про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в
І хто ж ці плітки в інтернеті розпускає??
А потім поначитуються того, що самі понаписували і приходять касиру мосх ...ть
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:46
Ромасик написав:
І хто ж ці плітки в інтернеті розпускає??
Yuri_61 написав:
в интернете статьи циркулируют
timbraidmail написав:Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
сдавал 1996 без вопросов
про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в
А потім поначитуються того, що самі понаписували і приходять касиру мосх ...ть
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:00
Yuri_61 написав:
долари 2013 року варто купувати? Бо не завжди є долари 2017 року. А ппро долари більш новітнього року випуску мені не відомо, чи взагалі вони є в Україні (наприклад 2021 року)
маю на увазі для зберігання, бо чув, що навіть сині долари 2009 року, наприклад, в Європі, неохоче приймають на обін, некажучи за сірі долари 2006 року
Думаю Вам не варто займатись валютообмінними операціями, так як подібне пишете не вперше. Мабуть виносите мозг касирам і фінансовий форум переворюєте в флудильню подібними питаннями. По темі, немає проблем з доларами любої серії і випуску, якщо вони у нормальному стані, як і любі гроші.
Востаннє редагувалось doctorprj01
в П'ят 30 гру, 2022 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:03
doctorprj01 написав: Yuri_61 написав:
долари 2013 року варто купувати? Бо не завжди є долари 2017 року. А ппро долари більш новітнього року випуску мені не відомо, чи взагалі вони є в Україні (наприклад 2021 року)
маю на увазі для зберігання, бо чув, що навіть сині долари 2009 року, наприклад, в Європі, неохоче приймають на обін, некажучи за сірі долари 2006 року
Думаю Вам не варто займатись валютообмінними операціями. Мабуть виносите мозг касирам і фінансовий форум переворюєте в флудильню подібними питаннями. По темі, немає проблем з доларами любої серії і випуску, якщо вони у нормальному стані, як і любі гроші.
А ще ходять слухи, що США анулює всі нові фіолетові долари, як колись при СРСР була "реформа Павлова", і тільки старі вінтажні будуть дозволені до обігу.
По темі, там до якось року, точно не скажу, 1991 може, в тій же касі А-Банку казали, що не приймають, бо в них нема якихось елементів захисту і не тому не можуть справдити їх справжність.
Все решта: "критерії вєтхості" (потертість, штампи, надписи, плями) то вже "перегини на місцях". Хоча є також вимоги до надривів і "надкусів".
Колись Кредо видало надірвану сотку єврів, то через день прийшов і вимагав обміняти, а касирша впиралась. На шум вийшов заввіділу. Пояснив йому ситуацію, показав квитанцію і купюри, той дав команду касирші замінити надірвнау на нормальну.
Ще з часом назбиралися "старі долари", то позичив знайомій на поїзду в Польщу з умовою, що верне новішими. В Польщі приймають кантори.
Так що як писали вище, тут маємо ознаки папуасії.
Подібне ще зустрічав у КНР. Там ще й записували номера купюр в зошит.
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