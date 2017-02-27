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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 03:06
Ромасик написав:
Армию финансировать надо. А после победы - восстановление Украины. Но после победы вы тоже ныть будете.
Так, а налоги с зарплаты - это не финансирование? Да и люди у нас скидывают деньги на оборудование и амуницию и многое другое. Более того огромная помощь поступает от наших стран-партнеров. Зачем вы к этому закону привязали ВСУ и еще какие-то претензии, совершенно не по адресу? Лишь бы что-то написать?
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Додано: Суб 31 гру, 2022 08:26
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