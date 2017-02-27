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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10207102081020910210

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 156
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
41
40,50-41,00
24%
37
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 03:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Армию финансировать надо. А после победы - восстановление Украины. Но после победы вы тоже ныть будете.

Так, а налоги с зарплаты - это не финансирование? Да и люди у нас скидывают деньги на оборудование и амуницию и многое другое. Более того огромная помощь поступает от наших стран-партнеров. Зачем вы к этому закону привязали ВСУ и еще какие-то претензии, совершенно не по адресу? Лишь бы что-то написать?
jerua
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 08:26

Запорожье
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42,40/43,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:12

  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:в интернете статьи циркулируют про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в кассе банка

.
та й взагалі в нас є трохи дефіцит торгового балансу ;)

Та він завжи майже був цей дефіцит торгівельного балансу. Рятувало тільки транші МВФ та перекази заробітчан в Україну, тільки оце покращувало дефіцит платіжного балансу, а дизбаланс імпорту і експорту імхо завжди в Україні був

я вже описував ситуацію з платіжним балансом https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5521592#p5521592

так, торговий дефіцит був майже завжди, але зараз він суттєво збільшився.
останні декілька років його дійсно балансували переводи заробітчан - поки що вони залишилися на тому самому рівні. транши МВФ раніше не були настільки великими, щоб на щось впливати
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:14

  edvardd написав:Запорожье
40,70/41,00
42,40/43,00

40,75/41,00
42,50/43,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:24

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,70/41,00
42,40/43,00

40,75/41,00
42,50/43,10

Ну і нехай
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:28

  Investor_K написав:А еще лучше не плакать, а считать купюры. Успокаивает.

й головне це можна робити нескінченно, незалежно від кількості купюр :D

правда родичі можуть викликати людей в білих халатах - но то таке :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:54

  Shaman написав:
  Investor_K написав:А еще лучше не плакать, а считать купюры. Успокаивает.

й головне це можна робити нескінченно, незалежно від кількості купюр :D
правда родичі можуть викликати людей в білих халатах - но то таке :lol:

Навіть, якщо нема купюр, то можна зводити баланс по рахунках - от на сьогодні вже понакапувало за грудень по поточних. А баланс у більшості за цей рік у валютному вимірі, напевно, не покращився.
Приват гарно візуалізував - ввесь час крутиться лічильник в "Мої депозити"
і типу щось прибуває.
Бажаю у прийдешньому всім миру, перемоги, удачі і не тільки фінансової.
Ой+
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