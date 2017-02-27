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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 03:06
Ромасик написав:
Армию финансировать надо. А после победы - восстановление Украины. Но после победы вы тоже ныть будете.
Так, а налоги с зарплаты - это не финансирование? Да и люди у нас скидывают деньги на оборудование и амуницию и многое другое. Более того огромная помощь поступает от наших стран-партнеров. Зачем вы к этому закону привязали ВСУ и еще какие-то претензии, совершенно не по адресу? Лишь бы что-то написать?
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Додано: Суб 31 гру, 2022 08:26
Запорожье
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:12
Yuri_61 написав: Shaman написав: Yuri_61 написав:
в интернете статьи циркулируют про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в кассе банка
.
та й взагалі в нас є трохи дефіцит торгового балансу
Та він завжи майже був цей дефіцит торгівельного балансу. Рятувало тільки транші МВФ та перекази заробітчан в Україну, тільки оце покращувало дефіцит платіжного балансу, а дизбаланс імпорту і експорту імхо завжди в Україні був
я вже описував ситуацію з платіжним балансом https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5521592#p5521592
так, торговий дефіцит був майже завжди, але зараз він суттєво збільшився.
останні декілька років його дійсно балансували переводи заробітчан - поки що вони залишилися на тому самому рівні. транши МВФ раніше не були настільки великими, щоб на щось впливати
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Shaman
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:14
edvardd написав:
Запорожье
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40,75/41,00
42,50/43,10
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:24
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,70/41,00
42,40/43,00
40,75/41,00
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Ну і нехай
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Investor_K
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:28
Investor_K написав:
А еще лучше не плакать, а считать купюры. Успокаивает.
й головне це можна робити нескінченно, незалежно від кількості купюр
правда родичі можуть викликати людей в білих халатах - но то таке
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Shaman
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:54
Shaman написав: Investor_K написав:
А еще лучше не плакать, а считать купюры. Успокаивает.
й головне це можна робити нескінченно, незалежно від кількості купюр
правда родичі можуть викликати людей в білих халатах - но то таке
Навіть, якщо нема купюр, то можна зводити баланс по рахунках - от на сьогодні вже понакапувало за грудень по поточних. А баланс у більшості за цей рік у валютному вимірі, напевно, не покращився.
Приват гарно візуалізував - ввесь час крутиться лічильник в "Мої депозити"
і типу щось прибуває.
Бажаю у прийдешньому новому році всім миру, перемоги, удачі і не тільки фінансової.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:13
40,50/40,65
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prodigy
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:53
З початку року НБУ купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 23 112,64 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
добре коли є що продавати
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:54
Yuri_61 написав: timbraidmail написав:Yuri_61
откуда это всё идет про отказ обменивать???
сдавал 1996 без вопросов
в интернете статьи циркулируют про это, что типа, проблемі у людей с их обменом, мол только синие доллары с охотой принимают, а на серые в лучшем случае кривятся кассиры, а то и по заниженному курсу принимают, если это не в кассе банка
И кто как думает, стоит ли сейчас вообще покупать доллары или дожаться конца июня 2023 года (сезонная курсовая яма) или сезонность уже не работает?
Извините, что если этот вопрос я задаю не первый раз, но может кто его раньше не читал. мне важно мнение корифеев этого форума. Я не троллю, поверьте, хотя почему то некоторые так обо мне думают.
Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки. Долари здавав або старі з великим портретом або нові сині. З проблемними йшов до мінял - беруть з дисконтом 10%.
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