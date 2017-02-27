Дивлюсь дані по торг. балансу тут
В березні-квітні був профіцит (імпорт впав, експорт ще лишився). В загальному як був раніше дефіцит торг. балансу - так і лишився. Економіки нерозвинених країн всі такі.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:58
Дивлюсь дані по торг. балансу тут
В березні-квітні був профіцит (імпорт впав, експорт ще лишився). В загальному як був раніше дефіцит торг. балансу - так і лишився. Економіки нерозвинених країн всі такі.
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