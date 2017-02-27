Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:58
Shaman написав:
так, торговий дефіцит був майже завжди, але зараз він суттєво збільшився.
останні декілька років його дійсно балансували переводи заробітчан - поки що вони залишилися на тому самому рівні. транши МВФ раніше не були настільки великими, щоб на щось впливати
Дивлюсь дані по торг. балансу тут
https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade
В березні-квітні був профіцит (імпорт впав, експорт ще лишився). В загальному як був раніше дефіцит торг. балансу - так і лишився. Економіки нерозвинених країн всі такі.
BIGor
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:51
prodigy Реально в Одессе отдают по ,65 ?\ в Харькове по 41 прием
serg1974
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:55
BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки.
Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?
Ромасик
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:41
Ромасик написав: BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки.
Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?
Таких в мене небуло. І ніколи таких не бачив. Якщо здавали такі - поділіться досвідом.
BIGor
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