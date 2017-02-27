RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10208102091021010211

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 156
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
41
40,50-41,00
24%
37
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:58

  Shaman написав:так, торговий дефіцит був майже завжди, але зараз він суттєво збільшився.
останні декілька років його дійсно балансували переводи заробітчан - поки що вони залишилися на тому самому рівні. транши МВФ раніше не були настільки великими, щоб на щось впливати

Дивлюсь дані по торг. балансу тут https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade
В березні-квітні був профіцит (імпорт впав, експорт ще лишився). В загальному як був раніше дефіцит торг. балансу - так і лишився. Економіки нерозвинених країн всі такі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7138
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:51

prodigy
Реально в Одессе отдают по ,65 ?\ в Харькове по 41 прием
serg1974
 
Повідомлень: 700
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки.

Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5602
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:41

  Ромасик написав:
BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки.

Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?

Таких в мене небуло. І ніколи таких не бачив. Якщо здавали такі - поділіться досвідом.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7138
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:41

Трохи надірвані можна заклеїти клеєм-олівцем. Приймають як не надірвані.
Якщо пописані на звороті або з арабськими печатками - можна здати в касу банку. Є такі касири, що не дивляться на зворотній бік. Касири пунків обміну ретельніше перевіряють валюту.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 15.09.08
Подякував: 148 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Імхо, якщо в Україні експорт, природньо, зважаючі на обставини, в 2023 році буде суттєво відставати від імпорту, то регулятору правильно і логічно було б робити все, щоб зміцнювати гривню. Але на противовагу цьому у регулятора буде також бажання послабити гривню, в умовах безпрецидентної фінасової допомоги від ЄС і США.
Але ті долари і євро спочатку потрібно обміняти на гривню, щоб не включати цілодобово друкарський станок монетного двору, що є самогубством для фінансової системи любої країни, що розвивається, то курс гривні також укріпитьтся при достатній пропозиції іноземної валюти на міжбанку і в загалі в Україні.
Також вважаю, що курс долара на даний час завищений, як завжи за останні десять років під новорічні свята, виключаючи, зрозуміло лише 2019 рік.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 30.09.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:02

Yuri_61 оголошена допомога в 18 + 18 млрд. Однозначно недостатня для покриття дефіциту бюджету за поточними курсом. Тому або ще дадуть хоч 15 млрд. додатково, або доведеться піднімати курс
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 29.07.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,70/41,00
42,40/43,00

40,75/41,00
42,50/43,10

40,75/41,00
42,55/42,90
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8259
З нами з: 20.11.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2688 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:30

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:40,70/41,00
42,40/43,00
40,75/41,00
42,50/43,10
40,75/41,00
42,55/42,90
Глядя на графики у меня складывается ощущение
что после нового года будет серьёзный ап!
asti
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:38

  asti написав:
  edvardd написав:42,55/42,90
Глядя на графики у меня складывается ощущение
что после нового года будет серьёзный ап!

що маєте на увазі?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 30.09.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10208102091021010211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3177, 3178, 3179
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31783 35310974
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 гру, 2022 13:40
Alex_V_K_79
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12607721
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22878282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.