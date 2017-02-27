Дивлюсь дані по торг. балансу тут
В березні-квітні був профіцит (імпорт впав, експорт ще лишився). В загальному як був раніше дефіцит торг. балансу - так і лишився. Економіки нерозвинених країн всі такі.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:58
Дивлюсь дані по торг. балансу тут
В березні-квітні був профіцит (імпорт впав, експорт ще лишився). В загальному як був раніше дефіцит торг. балансу - так і лишився. Економіки нерозвинених країн всі такі.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:41
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:41
Трохи надірвані можна заклеїти клеєм-олівцем. Приймають як не надірвані.
Якщо пописані на звороті або з арабськими печатками - можна здати в касу банку. Є такі касири, що не дивляться на зворотній бік. Касири пунків обміну ретельніше перевіряють валюту.
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Імхо, якщо в Україні експорт, природньо, зважаючі на обставини, в 2023 році буде суттєво відставати від імпорту, то регулятору правильно і логічно було б робити все, щоб зміцнювати гривню. Але на противовагу цьому у регулятора буде також бажання послабити гривню, в умовах безпрецидентної фінасової допомоги від ЄС і США.
Але ті долари і євро спочатку потрібно обміняти на гривню, щоб не включати цілодобово друкарський станок монетного двору, що є самогубством для фінансової системи любої країни, що розвивається, то курс гривні також укріпитьтся при достатній пропозиції іноземної валюти на міжбанку і в загалі в Україні.
Також вважаю, що курс долара на даний час завищений, як завжи за останні десять років під новорічні свята, виключаючи, зрозуміло лише 2019 рік.
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:02
Yuri_61 оголошена допомога в 18 + 18 млрд. Однозначно недостатня для покриття дефіциту бюджету за поточними курсом. Тому або ще дадуть хоч 15 млрд. додатково, або доведеться піднімати курс
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:30
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:38
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|