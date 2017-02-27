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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10209102101021110212>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 156
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
41
40,50-41,00
24%
37
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:58

  Shaman написав:так, торговий дефіцит був майже завжди, але зараз він суттєво збільшився.
останні декілька років його дійсно балансували переводи заробітчан - поки що вони залишилися на тому самому рівні. транши МВФ раніше не були настільки великими, щоб на щось впливати

Дивлюсь дані по торг. балансу тут https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade
В березні-квітні був профіцит (імпорт впав, експорт ще лишився). В загальному як був раніше дефіцит торг. балансу - так і лишився. Економіки нерозвинених країн всі такі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:51

prodigy
Реально в Одессе отдают по ,65 ?\ в Харькове по 41 прием
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки.

Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:41

  Ромасик написав:
BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки.

Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?

Таких в мене небуло. І ніколи таких не бачив. Якщо здавали такі - поділіться досвідом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:41

Трохи надірвані можна заклеїти клеєм-олівцем. Приймають як не надірвані.
Якщо пописані на звороті або з арабськими печатками - можна здати в касу банку. Є такі касири, що не дивляться на зворотній бік. Касири пунків обміну ретельніше перевіряють валюту.
Vial
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Імхо, якщо в Україні експорт, природньо, зважаючі на обставини, в 2023 році буде суттєво відставати від імпорту, то регулятору правильно і логічно було б робити все, щоб зміцнювати гривню. Але на противовагу цьому у регулятора буде також бажання послабити гривню, в умовах безпрецидентної фінасової допомоги від ЄС і США.
Але ті долари і євро спочатку потрібно обміняти на гривню, щоб не включати цілодобово друкарський станок монетного двору, що є самогубством для фінансової системи любої країни, що розвивається, то курс гривні також укріпитьтся при достатній пропозиції іноземної валюти на міжбанку і в загалі в Україні.
Також вважаю, що курс долара на даний час завищений, як завжи за останні десять років під новорічні свята, виключаючи, зрозуміло лише 2019 рік.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:02

Yuri_61 оголошена допомога в 18 + 18 млрд. Однозначно недостатня для покриття дефіциту бюджету за поточними курсом. Тому або ще дадуть хоч 15 млрд. додатково, або доведеться піднімати курс
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,70/41,00
42,40/43,00

40,75/41,00
42,50/43,10

40,75/41,00
42,55/42,90
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:30

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:40,70/41,00
42,40/43,00
40,75/41,00
42,50/43,10
40,75/41,00
42,55/42,90
Глядя на графики у меня складывается ощущение
что после нового года будет серьёзный ап!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:38

  asti написав:
  edvardd написав:42,55/42,90
Глядя на графики у меня складывается ощущение
что после нового года будет серьёзный ап!

що маєте на увазі?
Yuri_61
 
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