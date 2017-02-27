RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10209102101021110212

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 156
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
41
40,50-41,00
24%
37
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:11

  BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки. Долари здавав або старі з великим портретом або нові сині. З проблемними йшов до мінял - беруть з дисконтом 10%.

Влітку все було інакше...
Rack
 
Повідомлень: 273
З нами з: 29.01.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:03

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.

За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11128
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:10

  Ukrainian написав:Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.

За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).

імхо ще стільки ж через водіїв та знайомих або на собі у трусах
Yuri_61
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 30.09.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10209102101021110212
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3177, 3178, 3179
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31784 35311145
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 гру, 2022 15:02
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12607741
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22878291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5747)
31.12.2022 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.