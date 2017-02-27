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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:11
BIGor написав:
Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки. Долари здавав або старі з великим портретом або нові сині. З проблемними йшов до мінял - беруть з дисконтом 10%.
Влітку все було інакше...
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Додано: Суб 31 гру, 2022 16:03
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.
За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).
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Додано: Суб 31 гру, 2022 16:10
Ukrainian написав:
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.
За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).
імхо ще стільки ж через водіїв та знайомих або на собі у трусах
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