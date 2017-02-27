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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10209102101021110212

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 157
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
41
40,50-41,00
24%
38
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:11

  BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки. Долари здавав або старі з великим портретом або нові сині. З проблемними йшов до мінял - беруть з дисконтом 10%.

Влітку все було інакше...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:03

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.

За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:10

  Ukrainian написав:Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.

За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).

імхо ще стільки ж через водіїв та знайомих або на собі у трусах
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:17

  BIGor написав:
  Ромасик написав:Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?

Таких в мене небуло. І ніколи таких не бачив. Якщо здавали такі - поділіться досвідом.

В клубі 100к неоднократно ділився. З останнього, пописані і надірвані. Раніше кілька разів були залиті чорнилом по контуру.
Зображення
В крові Лесю бачив
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк за тиждень 26 - 30 грудня продав з резервів понад 1,1 млрд доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шановні, а ви перевіряєте, коли купляєте долари просвічуючи їх з допомогою ліхтаря?
Бо окрім перевірки наявності вшитої стріки з права (на 100 купюрах) та водяного портрету Франкліна, ще можуть бути дефекти щільності самої банкноти (поблизу синьої стрічки).
Особливо є такі імхо дефекти (невелички краплинні зони нещільності матеріалу банкноти) тобто є місяця на банкноті, які відчутно світліші через свою нещільнісь, що й дірочку можна побачити, якщо дивитися на купюру на джерело яскравого світла) розмірами мабуть в 1 або 2 мікрони.
Це особливу таку властивість мають доллари 2017 року випуску.
Що скажете по цьому питанню?
Зустрічав я такі дефекти (імхо розумію) на зовсім нових 100 доларових банкнотах, як то кажуть щойно з пачки, номер за номером йдуть.
Чому я так прискіпливо? Тому що долари за межами США є активом, річчю, товаром (хай і специфічним) а не є грошима. І міняють долари у всіх країнах, (окрім США) виходячи з якості доларової купюри, як товару.

Попередню тему прошу вважати закритою і з'ясованою.
Для себе я зрозумів, що нема проблем в обміні доларових банкнот (уточнюю: в Україні) починаючи з 1996 року випуску, якщо вони в гарному стані.
Всім дуже вдячний за участь у обговорені цього питання.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У якості святкового ффтопу: сьогодні у одному мережевому магазині крутили російську попсу за допомогою колонки.
Мене це прямо коробить після 24 лютого.
Хіба Закон ще не діє про заборону російської попси в Україні?
Після 24 лютого я полюбив українську мову, хоча мені складно, бо все життя розмовлять на російській тепер (після 24 люого) собачій мові.
Yuri_61
 
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