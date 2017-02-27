Влітку все було інакше...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:11
Додано: Суб 31 гру, 2022 16:03
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.
За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).
Додано: Суб 31 гру, 2022 16:10
імхо ще стільки ж через водіїв та знайомих або на собі у трусах
Додано: Суб 31 гру, 2022 16:17
В клубі 100к неоднократно ділився. З останнього, пописані і надірвані. Раніше кілька разів були залиті чорнилом по контуру.
В крові Лесю бачив
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шановні, а ви перевіряєте, коли купляєте долари просвічуючи їх з допомогою ліхтаря?
Бо окрім перевірки наявності вшитої стріки з права (на 100 купюрах) та водяного портрету Франкліна, ще можуть бути дефекти щільності самої банкноти (поблизу синьої стрічки).
Особливо є такі імхо дефекти (невелички краплинні зони нещільності матеріалу банкноти) тобто є місяця на банкноті, які відчутно світліші через свою нещільнісь, що й дірочку можна побачити, якщо дивитися на купюру на джерело яскравого світла) розмірами мабуть в 1 або 2 мікрони.
Це особливу таку властивість мають доллари 2017 року випуску.
Що скажете по цьому питанню?
Зустрічав я такі дефекти (імхо розумію) на зовсім нових 100 доларових банкнотах, як то кажуть щойно з пачки, номер за номером йдуть.
Чому я так прискіпливо? Тому що долари за межами США є активом, річчю, товаром (хай і специфічним) а не є грошима. І міняють долари у всіх країнах, (окрім США) виходячи з якості доларової купюри, як товару.
Попередню тему прошу вважати закритою і з'ясованою.
Для себе я зрозумів, що нема проблем в обміні доларових банкнот (уточнюю: в Україні) починаючи з 1996 року випуску, якщо вони в гарному стані.
Всім дуже вдячний за участь у обговорені цього питання.
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У якості святкового ффтопу: сьогодні у одному мережевому магазині крутили російську попсу за допомогою колонки.
Мене це прямо коробить після 24 лютого.
Хіба Закон ще не діє про заборону російської попси в Україні?
Після 24 лютого я полюбив українську мову, хоча мені складно, бо все життя розмовлять на російській тепер (після 24 люого) собачій мові.
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