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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10210102111021210213>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 157
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
41
40,50-41,00
24%
38
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:11

  BIGor написав:Літом здавав долари, приймають всі окрім: ветхі, в жирних пятнах, арабські печатки. Долари здавав або старі з великим портретом або нові сині. З проблемними йшов до мінял - беруть з дисконтом 10%.

Влітку все було інакше...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:03

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.

За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:10

  Ukrainian написав:Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив $1,099 млрд, що на 9,4% менше, ніж роком раніше ($1,213 млрд). Про це свідчать дані НБУ.

За січень-листопад 2022 року в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 5,8% менше, ніж роком раніше ($12,720 млрд).

імхо ще стільки ж через водіїв та знайомих або на собі у трусах
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:17

  BIGor написав:
  Ромасик написав:Що навіть пописані, надірвані, випрані, підпалені і в крові?

Таких в мене небуло. І ніколи таких не бачив. Якщо здавали такі - поділіться досвідом.

В клубі 100к неоднократно ділився. З останнього, пописані і надірвані. Раніше кілька разів були залиті чорнилом по контуру.
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В крові Лесю бачив
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк за тиждень 26 - 30 грудня продав з резервів понад 1,1 млрд доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 17:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шановні, а ви перевіряєте, коли купляєте долари просвічуючи їх з допомогою ліхтаря?
Бо окрім перевірки наявності вшитої стріки з права (на 100 купюрах) та водяного портрету Франкліна, ще можуть бути дефекти щільності самої банкноти (поблизу синьої стрічки).
Особливо є такі імхо дефекти (невелички краплинні зони нещільності матеріалу банкноти) тобто є місяця на банкноті, які відчутно світліші через свою нещільнісь, що й дірочку можна побачити, якщо дивитися на купюру на джерело яскравого світла) розмірами мабуть в 1 або 2 мікрони.
Це особливу таку властивість мають доллари 2017 року випуску.
Що скажете по цьому питанню?
Зустрічав я такі дефекти (імхо розумію) на зовсім нових 100 доларових банкнотах, як то кажуть щойно з пачки, номер за номером йдуть.
Чому я так прискіпливо? Тому що долари за межами США є активом, річчю, товаром (хай і специфічним) а не є грошима. І міняють долари у всіх країнах, (окрім США) виходячи з якості доларової купюри, як товару.

Попередню тему прошу вважати закритою і з'ясованою.
Для себе я зрозумів, що нема проблем в обміні доларових банкнот (уточнюю: в Україні) починаючи з 1996 року випуску, якщо вони в гарному стані.
Всім дуже вдячний за участь у обговорені цього питання.

Всіх модераторів та учасників форуму вітаю з 2023 Новим Роком, що приходить! Хай щастить! Залишайтеся живими і неушкодженими.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 31 гру, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:23

  bamper написав:
Національний банк за тиждень 26 - 30 грудня продав з резервів понад 1,1 млрд доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.


вражає :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:вітаю з наступаючим


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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Тому що долари за межами США є активом, річчю, товаром (хай і специфічним) а не є грошима.

Вибачте але це тiльки у папуасiв та невiгласiв так. У решти людей вони є якраз грошима з усiма притаманими грошам - властивостям.
  Yuri_61 написав:І міняють долари у всіх країнах, (окрім США) виходячи з якості доларової купюри, як товару.

Цiкаво ви дiйсно це з власного досвiду таку маячню пишете (тобто за кордоном хоч раз самi пробували обмiняти банкноту ВКВ) чи тiльки начитавшись статей вiд папуасiв? Зрозумiйте врештi решт у всьому свiтi банкноти долари мiняють за наявностi певних ознак справжностi, платiжностi та ступеню зношеностi. Безумовно банкноту яка за цими ознаками пiдпадає пiд поняття "зношена" або "значно зношена" частiше за усе до обмiну не приймуть. Але у жодних ознаках зношеностi банкнот немає такого:
  Yuri_61 написав:дефекти (невелички краплинні зони нещільності матеріалу банкноти) тобто є місяця на банкноті, які відчутно світліші через свою нещільнісь, що й дірочку можна побачити, якщо дивитися на купюру на джерело яскравого світла) розмірами мабуть в 1 або 2 мікрони

Вибачте але ви пишете вiдверту маячню (не до свята буде сказано). Припинiть лякатись самi да дивувати iнших людей ступiнню невiгластва до якого може дiйти людина яка не маючи власного досвiду i практики просто читає вiдверту "дурню". Маю досвiд обмiну валют бiльш нiж у 15 країнах свiту - i хочу сказати що в мене у рiзних країнах приймали i банкноти з написом "ХАБАР", що свiтився у ультрафiолетi, i з "арабськими" штампиками, написами, надривами склеєними скотчем. Так безумовно - свiт є дуже рiзноманiтний а тому є i виключення, в однiй африканськiй країнi вимагалт лише "синi", в iншiй - пiвденно-схiдна Азiя обмiнки встановлювали рiзний курс для банкнот рiзного зразка та номiналу. Але в бiльшостi цивiлованих країн нема такої маячнi як у нас. Там нiкому i в голову не прийде iдти до банку з лiхтарем та вiдшукувати на "емiсiйних" банкнотах "дiрочку... в 1 або 2 мікрони". :shock:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:32

  Alien написав:
  Yuri_61 написав:Там нiкому i в голову не прийде iдти до банку з лiхтарем та вiдшукувати на "емiсiйних" банкнотах "дiрочку... в 1 або 2 мікрони". :shock:


дякую, трохи мене заспокоїли, бо я засмутився, як я їх так перевіряв у обмінці, світло не дуже яскраве в приміщинні було, а дома, на 100 ватну ламну доглядів нещільності матеріалу банкноти.
Yuri_61
 
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