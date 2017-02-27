Додано: Суб 31 гру, 2022 18:27

Yuri_61 написав: Тому що долари за межами США є активом, річчю, товаром (хай і специфічним) а не є грошима. Тому що долари за межами США є активом, річчю, товаром (хай і специфічним)

Yuri_61 написав: І міняють долари у всіх країнах, (окрім США) виходячи з якості доларової купюри, як товару. І міняють долари у всіх країнах, (окрім США) виходячи з якості доларової купюри, як товару.

Yuri_61 написав: дефекти (невелички краплинні зони нещільності матеріалу банкноти) тобто є місяця на банкноті, які відчутно світліші через свою нещільнісь, що й дірочку можна побачити, якщо дивитися на купюру на джерело яскравого світла) розмірами мабуть в 1 або 2 мікрони дефекти (невелички краплинні зони нещільності матеріалу банкноти) тобто є місяця на банкноті, які відчутно світліші через свою нещільнісь, що й дірочку можна побачити, якщо дивитися на купюру на джерело яскравого світла) розмірами мабуть в 1 або 2 мікрони

Вибачте але це тiльки у папуасiв та невiгласiв так. У решти людей вони є якраз грошима з усiма притаманими грошам - властивостям.Цiкаво ви дiйсно це з власного досвiду таку маячню пишете (тобто за кордоном хоч раз самi пробували обмiняти банкноту ВКВ) чи тiльки начитавшись статей вiд папуасiв? Зрозумiйте врештi решт у всьому свiтi банкноти долари мiняють за наявностi певних ознак справжностi, платiжностi та ступеню зношеностi. Безумовно банкноту яка за цими ознаками пiдпадає пiд поняття "зношена" або "значно зношена" частiше за усе до обмiну не приймуть. Але у жодних ознаках зношеностi банкнот немає такого:Вибачте але ви пишете вiдверту маячню (не до свята буде сказано). Припинiть лякатись самi да дивувати iнших людей ступiнню невiгластва до якого може дiйти людина яка не маючи власного досвiду i практики просто читає вiдверту "дурню". Маю досвiд обмiну валют бiльш нiж у 15 країнах свiту - i хочу сказати що в мене у рiзних країнах приймали i банкноти з написом "ХАБАР", що свiтився у ультрафiолетi, i з "арабськими" штампиками, написами, надривами склеєними скотчем. Так безумовно - свiт є дуже рiзноманiтний а тому є i виключення, в однiй африканськiй країнi вимагалт лише "синi", в iншiй - пiвденно-схiдна Азiя обмiнки встановлювали рiзний курс для банкнот рiзного зразка та номiналу. Але в бiльшостi цивiлованих країн нема такої маячнi як у нас. Там нiкому i в голову не прийде iдти до банку з лiхтарем та вiдшукувати на "емiсiйних" банкнотах "дiрочку... в 1 або 2 мікрони".