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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10210102111021210213

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 158
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
42
40,50-41,00
24%
38
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:51

  bamper написав:
Національний банк за тиждень 26 - 30 грудня продав з резервів понад 1,1 млрд доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.

А що трапилось ? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:02

Ukrainian Українцям дали зарплату, премії... Я сам закупив на 50к через депозит, як і багато знайомих.
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Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:52

Хай Вищі Сили в новому році сприяють перемозі над Злом, миру Україні, відродженню і процвітанню. А всі винні у цій війні та її жахіттях понесуть справедливу кару.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 21:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

на окремих купюрах номіналом 100 доларів 2017 року випуску видимих проколів або потертостей у світлі, яке відбивається від купюри немає, але якщо цю купюру розмістити між оком та сильним джерелом світла, то видно, що на купюрі є місце, як крапка, розміром 10 -30 мікрон, через яке світло від джерела освітлення проникає більш інтенсивно (видно, немов би у тому місці є суттєве потоншення матеріалу купюри і напросвіт здається там сквозний отвір розміром до 30 мікрон або менше). Що характерно, це місце майже завжди знаходиться поруч з полоскою матеріалу купюри, яка проходить над синьою 3Д стрічкою.
ВВажаю це фабричним браком. Купюри з пачки. Номери купюр у послідовності.
Yuri_61
 
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