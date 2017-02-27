А що трапилось ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 18:51
Додано: Суб 31 гру, 2022 19:02
Ukrainian Українцям дали зарплату, премії... Я сам закупив на 50к через депозит, як і багато знайомих.
Додано: Суб 31 гру, 2022 19:11
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: Суб 31 гру, 2022 20:52
Хай Вищі Сили в новому році сприяють перемозі над Злом, миру Україні, відродженню і процвітанню. А всі винні у цій війні та її жахіттях понесуть справедливу кару.
Додано: Суб 31 гру, 2022 21:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
на окремих купюрах номіналом 100 доларів 2017 року випуску видимих проколів або потертостей у світлі, яке відбивається від купюри немає, але якщо цю купюру розмістити між оком та сильним джерелом світла, то видно, що на купюрі є місце, як крапка, розміром 10 -30 мікрон, через яке світло від джерела освітлення проникає більш інтенсивно (видно, немов би у тому місці є суттєве потоншення матеріалу купюри і напросвіт здається там сквозний отвір розміром до 30 мікрон або менше). Що характерно, це місце майже завжди знаходиться поруч з полоскою матеріалу купюри, яка проходить над синьою 3Д стрічкою.
ВВажаю це фабричним браком. Купюри з пачки. Номери купюр у послідовності.
Додано: Суб 31 гру, 2022 22:32
Хто вгадає? ;)
Велике місто
І - мале місто вдалечині
Ну і під землею - недалеко оцього малого міста
Додано: Суб 31 гру, 2022 23:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
З початку війни державі щомісяця бракує близько 5 млрд дол. Наразі уряд перекриває цей дефіцит завдяки зовнішньому фінансуванню, продажу військових облігацій на відкритих аукціонах та облігацій НБУ, простіше кажучи – "друку" грошей.
Ми розуміємо, що НБУ не може нескінченно фінансувати бюджет. Це створює і девальваційні, і інфляційні ризики в тривалій перспективі. Це знижує довіру і до НБУ, і до Мінфіну.
Додано: Суб 31 гру, 2022 23:48
Когда то, 25 лет назад, на итоговой контрольной на "военке", я расположил свою батарею на ~3км севернее места съёмки на небольшой высоте(там есть на вьезде в город со стороны Донецка) и на пределе гарантированной дальности поражения отработали ОФ по мотопехоте в направлении юг-юг/запад(как оттуда >>> на Скадовск). На советских компах ещё. Точность комп выдал с поправками на условия стрельб 5м. Охренели все, даже завкафедрой, ни просрал ни единого входного параметра. Но при заводской точности Д30А на расстоянии 15+км +-25метров на практике конечно такие результаты отделение не показало бы.
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