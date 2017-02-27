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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10210102111021210213

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 158
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
42
40,50-41,00
24%
38
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:51

  bamper написав:
Національний банк за тиждень 26 - 30 грудня продав з резервів понад 1,1 млрд доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.

А що трапилось ? :shock:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:02

Ukrainian Українцям дали зарплату, премії... Я сам закупив на 50к через депозит, як і багато знайомих.
Дюрі-бачі
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Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:52

Хай Вищі Сили в новому році сприяють перемозі над Злом, миру Україні, відродженню і процвітанню. А всі винні у цій війні та її жахіттях понесуть справедливу кару.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 21:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

на окремих купюрах номіналом 100 доларів 2017 року випуску видимих проколів або потертостей у світлі, яке відбивається від купюри немає, але якщо цю купюру розмістити між оком та сильним джерелом світла, то видно, що на купюрі є місце, як крапка, розміром 10 -30 мікрон, через яке світло від джерела освітлення проникає більш інтенсивно (видно, немов би у тому місці є суттєве потоншення матеріалу купюри і напросвіт здається там сквозний отвір розміром до 30 мікрон або менше). Що характерно, це місце майже завжди знаходиться поруч з полоскою матеріалу купюри, яка проходить над синьою 3Д стрічкою.
ВВажаю це фабричним браком. Купюри з пачки. Номери купюр у послідовності.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 22:32

Хто вгадає? ;)

Велике місто
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І - мале місто вдалечині ;)
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Ну і під землею - недалеко оцього малого міста ;)
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 23:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З початку війни державі щомісяця бракує близько 5 млрд дол. Наразі уряд перекриває цей дефіцит завдяки зовнішньому фінансуванню, продажу військових облігацій на відкритих аукціонах та облігацій НБУ, простіше кажучи – "друку" грошей.

Ми розуміємо, що НБУ не може нескінченно фінансувати бюджет. Це створює і девальваційні, і інфляційні ризики в тривалій перспективі. Це знижує довіру і до НБУ, і до Мінфіну.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 22/688423/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 23:48

  Успіх написав:Велике місто
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І - мале місто вдалечині ;)
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Ну і під землею - недалеко оцього малого міста ;)
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Когда то, 25 лет назад, на итоговой контрольной на "военке", я расположил свою батарею на ~3км севернее места съёмки на небольшой высоте(там есть на вьезде в город со стороны Донецка) и на пределе гарантированной дальности поражения отработали ОФ по мотопехоте в направлении юг-юг/запад(как оттуда >>> на Скадовск). На советских компах ещё. Точность комп выдал с поправками на условия стрельб 5м. Охренели все, даже завкафедрой, ни просрал ни единого входного параметра. Но при заводской точности Д30А на расстоянии 15+км +-25метров на практике конечно такие результаты отделение не показало бы.
барабашов
 
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