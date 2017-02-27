|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 січ, 2023 00:59
Investor_K написав: Успіх написав: барабашов написав:
Могу в личку фото выслать
Давайте просто - де я знаходжусь? Де я є?
Бахмут.
Кайдацкий мост это как бы не Бахмут
Но вектор направления удара правильный
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31785
|35311859
|
|
|1698
|12607841
|
|
|7975
|22878362
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|