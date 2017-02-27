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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10211102121021310214

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 158
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
42
40,50-41,00
24%
38
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 00:59

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  барабашов написав:Могу в личку фото выслать
Давайте просто - де я знаходжусь? Де я є? :)

Бахмут.

Кайдацкий мост это как бы не Бахмут
Но вектор направления удара правильный
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:Шановні, а ви перевіряєте, коли купляєте долари просвічуючи їх з допомогою ліхтаря?

Ми лише продаємо
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Alien написав:i хочу сказати що в мене у рiзних країнах приймали i банкноти з написом "ХАБАР",


Здайте його в НАБУ
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:36

  Ромасик написав:
Yuri_61 написав:Шановні, а ви перевіряєте, коли купляєте долари просвічуючи їх з допомогою ліхтаря?

Ми лише продаємо

а ви, як я морочитися з просвічуванням доларових купюр на дуже яскраве світло (не менше 100 вт лампа) для виялення нещільностей на просвіт купюри. Саме не прокол, не отвір в купюрі, а є цяточки нещільсті купюри (навіть здається, що там дірочка, бо світло пробивається напряму, але розмір цієї дірочки йде на десятки мікрон: 10, максимум 30 мікрон. А вінших місцях купюра має однакову щільність, а саме поряд місцем посередині купюри, де 3Д стрічка вплетена в верхній шар 100 купюри. Цей дефект є тільки в купюрах 2017 року випуску.
А ще на купюрах 100 доларів 2017 року не завжди є позначка місця розташування друкарні монетного двору, а саме: літери FW (Форт Ворф).
Відсутність літер FW мене також сильно насторожує.
Yuri_61
 
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