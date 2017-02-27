Кайдацкий мост это как бы не Бахмут
Но вектор направления удара правильный
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 січ, 2023 00:59
Додано: Нед 01 січ, 2023 08:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ми лише продаємо
Додано: Нед 01 січ, 2023 08:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Здайте його в НАБУ
Додано: Нед 01 січ, 2023 09:36
а ви, як я морочитися з просвічуванням доларових купюр на дуже яскраве світло (не менше 100 вт лампа) для виялення нещільностей на просвіт купюри. Саме не прокол, не отвір в купюрі, а є цяточки нещільсті купюри (навіть здається, що там дірочка, бо світло пробивається напряму, але розмір цієї дірочки йде на десятки мікрон: 10, максимум 30 мікрон. А вінших місцях купюра має однакову щільність, а саме поряд місцем посередині купюри, де 3Д стрічка вплетена в верхній шар 100 купюри. Цей дефект є тільки в купюрах 2017 року випуску.
А ще на купюрах 100 доларів 2017 року не завжди є позначка місця розташування друкарні монетного двору, а саме: літери FW (Форт Ворф).
Відсутність літер FW мене також сильно насторожує.
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