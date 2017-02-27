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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10211102121021310214

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 158
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
42
40,50-41,00
24%
38
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:59

  барабашов написав:
  Investor_K написав:[quote="
Бахмут.

=====
Кайдацкий мост это как бы не Бахмут
Но вектор направления удара правильный


Так(на першому фото) - ми просто переїзджали цей міст... великого міста))

До речі, я ще ніколи не був у Дніпрі(та і тепер лише проїздом був) - але воно мені сподобалось🤗 Досить просторе... велике... гарне(завдяки річці і мостам)

Ну і на другому фото - на горизонті... теж правильна відповідь))
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 10:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

як думає, НБУ буде підвищувати фіксований курс долара?
Якщ брати до уваги інтервенції НБУ з продажу доларів, то попит на долар в грудні 2022 року, як і в попередні місяці просто шалений.
НБУ змушений спалювати валютні резерви, наприклад, за минулий тижень мільярд доларі продав і майже нічого не купив. На мою думку, якщо так і далі буде тривати, то НБУ змушений буде знову фіксований курс піднімати на міжбанку, наприклад до 42. А на готівкомову ринку,звісно, курс буде під 50.
У когось інші думки?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 10:56

  Yuri_61 написав:як думає, НБУ буде підвищувати фіксований курс долара?
Якщ брати до уваги інтервенції НБУ з продажу доларів, то попит на долар в грудні 2022 року, як і в попередні місяці просто шалений.
НБУ змушений спалювати валютні резерви, наприклад, за минулий тижень мільярд доларі продав і майже нічого не купив. На мою думку, якщо так і далі буде тривати, то НБУ змушений буде знову фіксований курс піднімати на міжбанку, наприклад до 42. А на готівкомову ринку,звісно, курс буде під 50.
У когось інші думки?

НБУ нічого не буде міняти до весни, заява Пишного
https://forbes.ua/news/nbu-ne-bachit-pi ... 2022-10166
Пишний: НБУ не планує відмовлятися від фіксованого курсу та не бачить підстав для його підвищення. МВФ не проти
BIGor
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