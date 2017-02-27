як думає, НБУ буде підвищувати фіксований курс долара? Якщ брати до уваги інтервенції НБУ з продажу доларів, то попит на долар в грудні 2022 року, як і в попередні місяці просто шалений. НБУ змушений спалювати валютні резерви, наприклад, за минулий тижень мільярд доларі продав і майже нічого не купив. На мою думку, якщо так і далі буде тривати, то НБУ змушений буде знову фіксований курс піднімати на міжбанку, наприклад до 42. А на готівкомову ринку,звісно, курс буде під 50. У когось інші думки?
Yuri_61 написав:як думає, НБУ буде підвищувати фіксований курс долара? Якщ брати до уваги інтервенції НБУ з продажу доларів, то попит на долар в грудні 2022 року, як і в попередні місяці просто шалений. НБУ змушений спалювати валютні резерви, наприклад, за минулий тижень мільярд доларі продав і майже нічого не купив. На мою думку, якщо так і далі буде тривати, то НБУ змушений буде знову фіксований курс піднімати на міжбанку, наприклад до 42. А на готівкомову ринку,звісно, курс буде під 50. У когось інші думки?