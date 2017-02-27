як думає, НБУ буде підвищувати фіксований курс долара? Якщ брати до уваги інтервенції НБУ з продажу доларів, то попит на долар в грудні 2022 року, як і в попередні місяці просто шалений. НБУ змушений спалювати валютні резерви, наприклад, за минулий тижень мільярд доларі продав і майже нічого не купив. На мою думку, якщо так і далі буде тривати, то НБУ змушений буде знову фіксований курс піднімати на міжбанку, наприклад до 42. А на готівкомову ринку,звісно, курс буде під 50. У когось інші думки?
Yuri_61 написав:як думає, НБУ буде підвищувати фіксований курс долара? Якщ брати до уваги інтервенції НБУ з продажу доларів, то попит на долар в грудні 2022 року, як і в попередні місяці просто шалений. НБУ змушений спалювати валютні резерви, наприклад, за минулий тижень мільярд доларі продав і майже нічого не купив. На мою думку, якщо так і далі буде тривати, то НБУ змушений буде знову фіксований курс піднімати на міжбанку, наприклад до 42. А на готівкомову ринку,звісно, курс буде під 50. У когось інші думки?
Yuri_61 написав:НБУ змушений спалювати валютні резерви
Ох Юра, Юра НБУ так шалено спалює валютні резерви що вони були на початку грудня рекордно високими 27,95 млрд доларів - це нагадую, Юра, більше ніж до війни а фіксований курс тримають не тому що бояться, що гривня обвалиться, а навпаки різко укріпиться, що не бажано для нашого ослабленого експорту.
Василь-Рівне написав:Ох Юра, Юра НБУ так шалено спалює валютні резерви що вони були на початку грудня рекордно високими 27,95 млрд доларів - це нагадую
А я еще напомню, что в марте 20 были 2 недели подряд, когда продавали по миллиарду, в 21, когда весь год много выкупали, в ноябре была неделя, когда продали больше 600 млн. Это все в значительно более спокойной обстановке. Нельзя судить о тенденциях по экстремальным значениям. При обработке больших массивов данных экстремальные значения обычно отбрасываются. Обычные объемы интервенций в последнее время меньше, чем объемы поступлений, что можно считать очень хорошим результатом во время масштабной войны. Не поддаемся панике при виде больших цифр!
Yuri_61 написав:НБУ змушений спалювати валютні резерви
Ох Юра, Юра НБУ так шалено спалює валютні резерви що вони були на початку грудня рекордно високими 27,95 млрд доларів - це нагадую, Юра, більше ніж до війни а фіксований курс тримають не тому що бояться, що гривня обвалиться, а навпаки різко укріпиться, що не бажано для нашого ослабленого експорту.
На вищенаведеному графіку вказано інтервенції НБУ. Про яке пан Василь каже потенціальне укріплення гривні?! Якщо НБУ й робить що продає долари! Шалений попит на долар. Коли гривня укріплюється, НБУ шаленими темпами зкуповує його на міжбанку, щоб втримати таким чином курс гривні, щоб гривня не росла. Зараз регулятор, повторюсь, скидує валютні резерви на міжбанк для утримання гривні від подальшого її падіння (імх0 до 50 грн за долар). Спасибі Вам, пане Василю, за мовний урок, нажаль, в школі і в інституті на російській навчали, але от зараз, я Вам урок надаю, безкоштовний, зауважте і не менш корисний. Як кажуть, обмін люб'язностями хто зараз долари продає, пожалкує. Бо так, фіксований курс збережеться і надалі. Але ця фіксація стримує падіння гривні, а не її ріст. Це ж елементарно! І те, що НБУ підніме фіксовану позначку курса долара до 42, це 100% Відповідно, на готівкому ринку (каси банків, обмінки) курс буде десь 47 грн за 1$
І думаєте, я злорадствую, що гривня падає і що курс долара зараз 41,2 в кращому випадку? Ні! Мені боляче за це! Тому що мої і решти українців, гривневі заощадження суттєво втрачають купівельну спроможність. Велика інфляція, дефіцит (тут кажуть) платіжного балансу, шалений попит на долари на міжбанку, незакінчена війна, невизначеність, що вткне далі пу. І тут хтось з гордістю мені відповідає: я тільки продаю долари. Та прибережи їх зараз, не продавай! Не будь таким нерозсудливим.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 01 січ, 2023 14:47, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61 написав:як думає, НБУ буде підвищувати фіксований курс долара? Якщ брати до уваги інтервенції НБУ з продажу доларів, то попит на долар в грудні 2022 року, як і в попередні місяці просто шалений. НБУ змушений спалювати валютні резерви, наприклад, за минулий тижень мільярд доларі продав і майже нічого не купив. На мою думку, якщо так і далі буде тривати, то НБУ змушений буде знову фіксований курс піднімати на міжбанку, наприклад до 42. А на готівкомову ринку,звісно, курс буде під 50. У когось інші думки?
НБУ спалює те що дають партнери, без їх допомоги рівень курс навіть стращно уявити Тому зміни фіксованого курсу залежатимуть від обсягу і стабільності цієї допомоги. Інше питання що це за імпорт в такому обсязі в країні де триває війна і імпорт має скорочуватися а не зростати стрімко
Yuri_61 написав:як думає, НБУ буде підвищувати фіксований курс долара?
НБУ спалює те що дають партнери, без їх допомоги рівень курс навіть стращно уявити Тому зміни фіксованого курсу залежатимуть від обсягу і стабільності цієї допомоги. Інше питання що це за імпорт в такому обсязі в країні де триває війна і імпорт має скорочуватися а не зростати стрімко
у любій країні Світу, яка воює імпорт буде значно перевищувати її експорт. Це зрозуміло без пояснень. Після закінчення війни, знову ж, буде переважати імпорт на відновлення країни. Тому вважаю, попит на долари і євро буде таким же шаленим я к і зараз. Окрім того, у любій країні Світу під час війни включають в режимі 7/24 друкарський станок, бо без емісії національної валюти неможливо оримати перемогу і відновити економіку. Гадаю, правильно тут казали, що невдовзі після війни, буде значна девальвація гривні (мінімум до 50 ) через все вищевказане.
Yuri_61 написав:НБУ змушений спалювати валютні резерви
Ох Юра, Юра НБУ так шалено спалює валютні резерви що вони були на початку грудня рекордно високими 27,95 млрд доларів - це нагадую, Юра, більше ніж до війни а фіксований курс тримають не тому що бояться, що гривня обвалиться, а навпаки різко укріпиться, що не бажано для нашого ослабленого експорту.
Фіксований курс 36,6 грн, реальний 41 грн. Де Ви бачите украплення? Як така різниця вигідна нашому експорту? Це прямий збиток тільки на курсі в приблизно 9%.