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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 січ, 2023 15:29
ви подивіться на графік обягів інтервенцій НБУ.
Немає бажаючих (окрім НБУ) продавати долари, щоб НБУ почав скуповувати долар у відчутних обсягах (хоча б по 100 млн за денну сесію.
В таких реаліях про яке зміцнення гривні може йти мова?
все каже, проте що рівень фіксованого курсу долара явно 36,6 недостатній, так як
він не зменшує на міжбанку попит на долари
імхо, потрібно НБУ поетапно збільшувати фіксований курс долара, щоб знайти ту межу, коли учасники торгів (окрім НБУ) будуть зацікавлені продавати долари
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Yuri_61
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