RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10212102131021410215

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 158
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
42
40,50-41,00
24%
38
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 15:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ви подивіться на графік обягів інтервенцій НБУ.
Немає бажаючих (окрім НБУ) продавати долари, щоб НБУ почав скуповувати долар у відчутних обсягах (хоча б по 100 млн за денну сесію.
В таких реаліях про яке зміцнення гривні може йти мова?
все каже, проте що рівень фіксованого курсу долара явно 36,6 недостатній, так як
він не зменшує на міжбанку попит на долари
імхо, потрібно НБУ поетапно збільшувати фіксований курс долара, щоб знайти ту межу, коли учасники торгів (окрім НБУ) будуть зацікавлені продавати долари
Yuri_61
 
Повідомлень: 2376
З нами з: 30.09.15
Подякував: 243 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10212102131021410215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3177, 3178, 3179
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31785 35312570
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 гру, 2022 17:45
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12607901
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22878438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2367)
01.01.2023 15:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.