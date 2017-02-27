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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:33
Юрий, возвращаясь к этому вопросу
Yuri_61 написав:
Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
Past performance is not guaranteed against future results
перевод, чтобы не утруждать себя - Раньше ты клал в карман гондоны, а сейчас валидол
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Игорь
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