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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10212102131021410215

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 159
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
42
40,50-41,00
24%
38
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:33

Юрий, возвращаясь к этому вопросу
  Yuri_61 написав:Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?


Past performance is not guaranteed against future results


перевод, чтобы не утруждать себя - Раньше ты клал в карман гондоны, а сейчас валидол
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:36

  budivelnik написав:ППС
Просто порівняйте сьогоднішній загальний борг всіх і вся в Україні - приблизно 100 млрд доларів
З ймовірними сумами репарацій в 300-500 млрд доларів...

Дурний думкою багатіє, а багатий грішми. На те що Україна отримає репарації настільки примарна надія...
Це більше для пропаганди або казки підходить. Як золото гетьмана Полуботка в англійському банку.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:04

  alex lem написав:
  budivelnik написав:При умові що
під час війни імпорт буде більшим від
а) - приходу від експорту + б) - приходу від грантів і кредитів.
після війни імпорт буде більшим від
а) - приходу від експорту + б) - приходу від репарацій.-в)-погашення кредитів

ПС
Я надіюсь зрозуміло , що розмір репарацій за житло/інфраструктуру яка мала знос 90% і була збудована за царя гороха - вираховувати будуть як вартість створення такого ж але високотехнологічного сьогоднішнього..
Тобто в цьому питанні ми ще й виграємо.

ППС
Просто порівняйте сьогоднішній загальний борг всіх і вся в Україні - приблизно 100 млрд доларів
З ймовірними сумами репарацій в 300-500 млрд доларів...
Дурний думкою багатіє, а багатий грішми. На те що Україна отримає репарації настільки примарна надія...
Це більше для пропаганди або казки підходить. Як золото гетьмана Полуботка в англійському банку.
Дурнями вже виявились ті хто розвязав агресію...вони також вірили що їм за це нічого не буде...
Хочете бути разом з ними?
ПС
Для тих хто здурі думає що США чи Європа просто так пробачить 60 млрд доларів які вже вклала в нас...у вигляді безповоротної допомоги - то саме ця категорія є дурнями...

Тому ще раз
1 Заплатить за все педерація
2 План максимум - репарації+відмова від ядерної зброї
3 План мінімум - репарації і звільненя частки ринку на якому до цього часу були сильні впливи педераційників.

ППС
З іншого боку
Ніхто Уряду України не дасть самостійно розпоряджатись грошима які відберуть у правонаступника РФ
Але є й інша сторона медалі
Дуже складно просто забрати гроші з РФ...а от під соусом репарацій - навіть дуже гарно виглядає...
От і виходить
Репарації з РФ на користь України - це замовлення(читай доходи) тих хто буде приймати участь у відновленні України..
А хто з Українських компаній володіє можливостями освоїти сотні мільярдів доларів?
Ніхто...
От тепер і думайте хто тут розумний а хто дурень зашуганий.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 02:05

budivelnik Вірте у своє, а я як реаліст не закладав би репарації у майбутній бюджет країни.
Просто треба розказувать отам на телемарафоні в ящику що отримаєм репарації і відбудуємо все ще краще ніж було. То й розказують. Бо так треба.
Згадайте 100 річну війну у Середньовіччі між Англією і Францією... І в нас швидко не закінчиться.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 05:57

alex lem Найтемніший стільки не протягне - уже сильно кашляє.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 07:45

  alex lem написав:budivelnik Вірте у своє, а я як реаліст не закладав би репарації у майбутній бюджет країни.
Просто треба розказувать отам на телемарафоні в ящику що отримаєм репарації і відбудуємо все ще краще ніж було. То й розказують. Бо так треба.
Згадайте 100 річну війну у Середньовіччі між Англією і Францією... І в нас швидко не закінчиться.


Люто плюсую) Репарации, план маршала и т д это было бы слишком хорошо, что бы быть правдой. А если будет то мы точно не при чем) Экономика в труху и ее еще поднимать. Огромное количество уехавшего работоспособного населения, и не менее большое количество желающих уехать вслед за ними. Чем дольше это продлится тем больше людей окончательно интегрируется в западное сообщество. Кто будет исполнять план маршала здесь? Оставшиеся пенсы и депутаты? Не смешно. Поэтому нас ждёт тяжелый долгий труд , а мечты о репарациях каждому украинцу в карман щоб запанували у своїй сторонці оставьте мечтателям о халяве) Да, мое почтение пану Халяве. Покупайте доллары! Если конечно у вас есть за что их покупать)
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