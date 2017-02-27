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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:33
Юрий, возвращаясь к этому вопросу
Yuri_61 написав:
Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
Past performance is not guaranteed against future results
перевод, чтобы не утруждать себя - Раньше ты клал в карман гондоны, а сейчас валидол
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Додано: Нед 01 січ, 2023 21:05
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:36
budivelnik написав:
ППС
Просто порівняйте сьогоднішній загальний борг всіх і вся в Україні - приблизно 100 млрд доларів
З ймовірними сумами репарацій в 300-500 млрд доларів...
Дурний думкою багатіє, а багатий грішми. На те що Україна отримає репарації настільки примарна надія...
Це більше для пропаганди або казки підходить. Як золото гетьмана Полуботка в англійському банку.
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alex lem
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Додано: Пон 02 січ, 2023 00:04
alex lem написав: budivelnik написав:
При умові що
під час війни імпорт буде більшим від
а) - приходу від експорту + б) - приходу від грантів і кредитів.
після війни імпорт буде більшим від
а) - приходу від експорту + б) - приходу від репарацій.-в)-погашення кредитів
ПС
Я надіюсь зрозуміло , що розмір репарацій за житло/інфраструктуру яка мала знос 90% і була збудована за царя гороха - вираховувати будуть як вартість створення такого ж але високотехнологічного сьогоднішнього..
Тобто в цьому питанні ми ще й виграємо.
ППС
Просто порівняйте сьогоднішній загальний борг всіх і вся в Україні - приблизно 100 млрд доларів
З ймовірними сумами репарацій в 300-500 млрд доларів...
Дурний думкою багатіє, а багатий грішми. На те що Україна отримає репарації настільки примарна надія...
Це більше для пропаганди або казки підходить. Як золото гетьмана Полуботка в англійському банку.
Дурнями вже виявились ті хто розвязав агресію...вони також вірили що їм за це нічого не буде...
Хочете бути разом з ними?
ПС
Для тих хто здурі думає що США чи Європа просто так пробачить 60 млрд доларів які вже вклала в нас...у вигляді безповоротної допомоги - то саме ця категорія є дурнями...
Тому ще раз
1 Заплатить за все педерація
2 План максимум - репарації+відмова від ядерної зброї
3 План мінімум - репарації і звільненя частки ринку на якому до цього часу були сильні впливи педераційників.
ППС
З іншого боку
Ніхто Уряду України не дасть самостійно розпоряджатись грошима які відберуть у правонаступника РФ
Але є й інша сторона медалі
Дуже складно просто забрати гроші з РФ...а от під соусом репарацій - навіть дуже гарно виглядає...
От і виходить
Репарації з РФ на користь України - це замовлення(читай доходи) тих хто буде приймати участь у відновленні України..
А хто з Українських компаній володіє можливостями освоїти сотні мільярдів доларів?
Ніхто...
От тепер і думайте хто тут розумний а хто дурень зашуганий.
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budivelnik
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Додано: Пон 02 січ, 2023 02:05
budivelnik Вірте у своє, а я як реаліст не закладав би репарації у майбутній бюджет країни.
Просто треба розказувать отам на телемарафоні в ящику що отримаєм репарації і відбудуємо все ще краще ніж було. То й розказують. Бо так треба.
Згадайте 100 річну війну у Середньовіччі між Англією і Францією... І в нас швидко не закінчиться.
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alex lem
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Додано: Пон 02 січ, 2023 05:57
alex lem Найтемніший стільки не протягне - уже сильно кашляє.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 07:45
alex lem написав:budivelnik
Вірте у своє, а я як реаліст не закладав би репарації у майбутній бюджет країни.
Просто треба розказувать отам на телемарафоні в ящику що отримаєм репарації і відбудуємо все ще краще ніж було. То й розказують. Бо так треба.
Згадайте 100 річну війну у Середньовіччі між Англією і Францією... І в нас швидко не закінчиться.
Люто плюсую) Репарации, план маршала и т д это было бы слишком хорошо, что бы быть правдой. А если будет то мы точно не при чем) Экономика в труху и ее еще поднимать. Огромное количество уехавшего работоспособного населения, и не менее большое количество желающих уехать вслед за ними. Чем дольше это продлится тем больше людей окончательно интегрируется в западное сообщество. Кто будет исполнять план маршала здесь? Оставшиеся пенсы и депутаты? Не смешно. Поэтому нас ждёт тяжелый долгий труд , а мечты о репарациях каждому украинцу в карман щоб запанували у своїй сторонці оставьте мечтателям о халяве) Да, мое почтение пану Халяве. Покупайте доллары! Если конечно у вас есть за что их покупать)
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