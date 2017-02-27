40.8/41 42,6/42,85 на зараз Провінція. Щось мені здається що завтра трохи прийом долярчика поменшає. Бо закон підлості ніхто не відміняв. Думав пятірочку дол скинуть щоб хватило на пару соціяльних... Бо десь близько з Запоріжжям йдемо, інколи за пів дня вирівнюється.
alex lem написав:budivelnik Вірте у своє, а я як реаліст не закладав би репарації у майбутній бюджет країни. Просто треба розказувать отам на телемарафоні в ящику що отримаєм репарації і відбудуємо все ще краще ніж було. То й розказують. Бо так треба. Згадайте 100 річну війну у Середньовіччі між Англією і Францією... І в нас швидко не закінчиться.
Ви реаліст А тут як я розумію виступає фантазер?
народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, за грудень Україна отримала $5,5 млрд або понад 200 млрд грн міжнародних кредитів та грантів у бюджет. Джерело: https://biz.censor.net/n3390768
Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню? А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)... Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас... От і виходить Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.