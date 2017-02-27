40.8/41 42,6/42,85 на зараз Провінція. Щось мені здається що завтра трохи прийом долярчика поменшає. Бо закон підлості ніхто не відміняв. Думав пятірочку дол скинуть щоб хватило на пару соціяльних... Бо десь близько з Запоріжжям йдемо, інколи за пів дня вирівнюється.
alex lem написав:budivelnik Вірте у своє, а я як реаліст не закладав би репарації у майбутній бюджет країни. Просто треба розказувать отам на телемарафоні в ящику що отримаєм репарації і відбудуємо все ще краще ніж було. То й розказують. Бо так треба. Згадайте 100 річну війну у Середньовіччі між Англією і Францією... І в нас швидко не закінчиться.
Ви реаліст А тут як я розумію виступає фантазер?
народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, за грудень Україна отримала $5,5 млрд або понад 200 млрд грн міжнародних кредитів та грантів у бюджет. Джерело: https://biz.censor.net/n3390768
Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню? А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)... Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас... От і виходить Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.
budivelnik написав:Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню? А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)... Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас... От і виходить Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.
А поміркуйте, звідкіля вже газ у ЕС поступає та наскільки віріс імпорт з цього напрямку за 2022 рік?
Військово нам не виграти війну ніколи, адже навіть звільнення всіх територій нічого не дає зі стратегічної точки зору. Виграти можна тільки економічно, але поки - що особливого бажання заходу я не бачу, добре хоч РФ сама помагає наблизити свою поразку. Якщо москалі раптово не порозумнішають, то чекаю на закінчення їх ЗВР в середині 2024
budivelnik написав:Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню? А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)... Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас... От і виходить Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.
А поміркуйте, звідкіля вже газ у ЕС поступає та наскільки віріс імпорт з цього напрямку за 2022 рік?
А при чому тут газ? Для того щоб в майбутньому педерація могла виплачувати репарації - треба щоб ця ж педерація десь кошти на репарації заробила. Тому задача Заходу 1 Допомогти Україні перемогти 2 Довести РФ до стану коли вона буде змушена відмовитись від ЯЗ 3 Залишити можливість в майбутньому для правонаступника РФ - заробити для виплати репарацій.
Дюрі-бачі написав:Військово нам не виграти війну ніколи, адже навіть звільнення всіх територій нічого не дає зі стратегічної точки зору. Виграти можна тільки економічно, але поки - що особливого бажання заходу я не бачу, добре хоч РФ сама помагає наблизити свою поразку.
Я так розумію, що бажання заходу як Ви бачите, це коли б вони перш за все кожному українцю видали б грошей декілька десятків тисяч ойро, а краще мільйон, пригнали б свої війська і почали б воювати замість нас, передали б свій бізнес теж нам, оце б була гарна стратегія, ото було б добре!) Війну ми військово виграємо, а ось грошей у нас поменшає і дуже. Бо віддавати буде потрібно, а якщо розподілити борг на кожного, хто останется, то буде немало. І не забуваємо про всіляких які зараз вже при владі , і в кожного вже є довідка , що він поранений но колчаківських фронтах)
Izya Cy Під бажанням заходу, в першу чергу, я маю на увазі контроль танкерів, які везуть нафту, щодо дотримання прийнятих санкцій. І введення кримінальної відповідальності для Сербів, Турків та інших хитрозроблених, які допомагають санкції обходити. А також дистанційне блокування всього розумного устаткування завезеного через Казахстан, Китай в обхід санкцій.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 02 січ, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.