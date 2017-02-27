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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10214102151021610217>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 160
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
42
40,50-41,00
24%
39
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:14

  edvardd написав:Запорожье
40,80/41,00
42,60/43,00

40,75/40,90
42,55/42,90
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Загальна міжнародна фінансова допомога України у 2022 році становила $31,2 млрд: $14,04 млрд – безкоштовні грантові кошти, $17,16 млрд – дешеві кредити. Джерело: https://biz.censor.net/n3390768

https://biz.censor.net/news/3390768/ukr ... ats_nardep
Все-таки борг України виріс, хоча тут https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
пишуть що зовнішній борг зменшився.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:23

40.8/41
42,6/42,85 на зараз
Провінція.
Щось мені здається що завтра трохи прийом долярчика поменшає. Бо закон підлості ніхто не відміняв. Думав пятірочку дол скинуть щоб хватило на пару соціяльних...
Бо десь близько з Запоріжжям йдемо, інколи за пів дня вирівнюється.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:32

  alex lem написав:budivelnik Вірте у своє, а я як реаліст не закладав би репарації у майбутній бюджет країни.
Просто треба розказувать отам на телемарафоні в ящику що отримаєм репарації і відбудуємо все ще краще ніж було. То й розказують. Бо так треба.
Згадайте 100 річну війну у Середньовіччі між Англією і Францією... І в нас швидко не закінчиться.
Ви реаліст
А тут як я розумію виступає фантазер?
народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за грудень Україна отримала $5,5 млрд або понад 200 млрд грн міжнародних кредитів та грантів у бюджет. Джерело: https://biz.censor.net/n3390768

Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню?
А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)...
Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас...
От і виходить
Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:33

  sergikkc007 написав:alex lem Найтемніший стільки не протягне - уже сильно кашляє.

Та й ми не протянем сто років... :cry:
Падлюк на росії достатньо. Цей здохне або всі його двійники-клони, другий всядеться.
Дуже принципова зарубка, ніяк нам не можливо поступатися.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:09

  budivelnik написав:Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню?
А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)...
Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас...
От і виходить
Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.

А поміркуйте, звідкіля вже газ у ЕС поступає та наскільки віріс імпорт з цього напрямку за 2022 рік?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Військово нам не виграти війну ніколи, адже навіть звільнення всіх територій нічого не дає зі стратегічної точки зору. Виграти можна тільки економічно, але поки - що особливого бажання заходу я не бачу, добре хоч РФ сама помагає наблизити свою поразку. Якщо москалі раптово не порозумнішають, то чекаю на закінчення їх ЗВР в середині 2024
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:25

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню?
А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)...
Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас...
От і виходить
Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.
А поміркуйте, звідкіля вже газ у ЕС поступає та наскільки віріс імпорт з цього напрямку за 2022 рік?
А при чому тут газ?
Для того щоб в майбутньому педерація могла виплачувати репарації - треба щоб ця ж педерація десь кошти на репарації заробила.
Тому задача Заходу
1 Допомогти Україні перемогти
2 Довести РФ до стану коли вона буде змушена відмовитись від ЯЗ
3 Залишити можливість в майбутньому для правонаступника РФ - заробити для виплати репарацій.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:27

  Дюрі-бачі написав:Військово нам не виграти війну ніколи, адже навіть звільнення всіх територій нічого не дає зі стратегічної точки зору. Виграти можна тільки економічно, але поки - що особливого бажання заходу я не бачу, добре хоч РФ сама помагає наблизити свою поразку.


Я так розумію, що бажання заходу як Ви бачите, це коли б вони перш за все кожному українцю видали б грошей декілька десятків тисяч ойро, а краще мільйон, пригнали б свої війська і почали б воювати замість нас, передали б свій бізнес теж нам, оце б була гарна стратегія, ото було б добре!) Війну ми військово виграємо, а ось грошей у нас поменшає і дуже. Бо віддавати буде потрібно, а якщо розподілити борг на кожного, хто останется, то буде немало. І не забуваємо про всіляких які зараз вже при владі , і в кожного вже є довідка , що він поранений но колчаківських фронтах)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:30

Izya Cy Під бажанням заходу, в першу чергу, я маю на увазі контроль танкерів, які везуть нафту, щодо дотримання прийнятих санкцій. І введення кримінальної відповідальності для Сербів, Турків та інших хитрозроблених, які допомагають санкції обходити.
А також дистанційне блокування всього розумного устаткування завезеного через Казахстан, Китай в обхід санкцій.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 02 січ, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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