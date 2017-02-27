Додано: Пон 02 січ, 2023 13:46

В последнюю пятницу года тендерный рефинанс не выдавался и планово не возвращался. Возврат на неделе был очень скромным. Похоже, в конце года у всех были другие заботы.В итоге возврат тендерного рефинанса составил намлрд. грн. (неделей ранее 2.825 млрд. грн.).Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 16.293 млрд. грн.)На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего за 2022 год НБУ выкупил военные облигации на 400 млрд, что соответствует обнародованному плану. На новый год такого плана нет, возможность небольшого выкупа теоретически рассматривается как чрезвычайная мера.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее эмиссия 19.118 млрд. грн).Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 504.224 млрд. грн.)Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 31.46 млрд. грн.) Расходы большие, но до рекорда не дотянули.За неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее 5.705 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике. К концу недели наметилось значительное снижения объемов обналичивания.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 9,60;Продал – 1101,79.Это рекорд. Общий уровень интервенций на протяжении недели был высоковат, но не выбивался из привычной картины. Рекорд обеспечил однодневный всплеск спроса, который случился на следующий день после всплеска расходов казначейства. Никто не хотел входить в новый год с долгами.Последнюю неделю года, что совершенно не удивляет, можно охарактеризовать как сумбурную. Пожалуй, как и всегда. Такой сумбур обычно еще и первые недели года захватывает. Пытаться из этого сумбура вытянуть какие-то выводы, а уж тем более прогнозы, я точно не буду