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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10214102151021610217

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 160
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
26%
42
40,50-41,00
24%
39
41,00-41,50
7%
11
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
14
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню?
А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)...
Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас...
От і виходить
Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.

А поміркуйте, звідкіля вже газ у ЕС поступає та наскільки віріс імпорт з цього напрямку за 2022 рік?
І через яку країну іде основний транзит? Та чому обстріли енергоінфраструктури на нього не впливають?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Також, враховуючи передноворічні рішення путіна, необхідно страхувати тільки ті контракти, в яких прописана цінова стеля.

А також наїхати на ОТР, Райфайзен та інші безсовісні банки, які досі помагають функціонувати економіці...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 02 січ, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:40

  Дюрі-бачі написав:Військово нам не виграти війну ніколи, адже навіть звільнення всіх територій нічого не дає зі стратегічної точки зору. Виграти можна тільки економічно, але поки - що особливого бажання заходу я не бачу, добре хоч РФ сама помагає наблизити свою поразку. Якщо москалі раптово не порозумнішають, то чекаю на закінчення їх ЗВР в середині 2024


Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Може хтось зможе добавити щодо ПРИЧИНИ здійснення росією агресії проти України як такової без чіткого зазначення її початку?

Тому що відлік агресії можно починати ще з 90-х, коли росія винудила Кравчука відмовитись від ядерної зброї, або зі спроби віджати Тузлу по тихеньку, або трохи пізнише маніпутлятивними діями що привели до розірвання вигідного договору по газу та оформлення нового за дурними надринковими цінами, або ще пізнише коли почався віджим перших територій військовими силами росії або приватними військовими компаніями, що фінансувались прямо чи косвенно із державного бюджету росії.

Будь ласка пройдіть за посиланням вище та проголосуйте в простому відповідному опитанні таємно.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:46

Финансовая сводка за прошедшую неделю

В последнюю пятницу года тендерный рефинанс не выдавался и планово не возвращался. Возврат на неделе был очень скромным. Похоже, в конце года у всех были другие заботы.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.435 млрд. грн. (неделей ранее 2.825 млрд. грн.).
Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 40.334 млрд. грн. (неделей ранее 16.293 млрд. грн.)

На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего за 2022 год НБУ выкупил военные облигации на 400 млрд, что соответствует обнародованному плану. На новый год такого плана нет, возможность небольшого выкупа теоретически рассматривается как чрезвычайная мера.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 40.769 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 19.118 млрд. грн).

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 323.454 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 534.128 млрд. грн. (неделей ранее 504.224 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 76.415 млрд. грн. (неделей ранее 31.46 млрд. грн.) Расходы большие, но до рекорда не дотянули.

За неделю было обналичено 6.99 млрд. грн. (неделей ранее 5.705 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике. К концу недели наметилось значительное снижения объемов обналичивания.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 9,60;
Продал – 1101,79.
Это рекорд. Общий уровень интервенций на протяжении недели был высоковат, но не выбивался из привычной картины. Рекорд обеспечил однодневный всплеск спроса, который случился на следующий день после всплеска расходов казначейства. Никто не хотел входить в новый год с долгами.

Последнюю неделю года, что совершенно не удивляет, можно охарактеризовать как сумбурную. Пожалуй, как и всегда. Такой сумбур обычно еще и первые недели года захватывает. Пытаться из этого сумбура вытянуть какие-то выводы, а уж тем более прогнозы, я точно не буду :)
Сибарит
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