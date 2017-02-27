Василь-Рівне написав: Yuri_61 написав: НБУ змушений спалювати валютні резерви НБУ змушений спалювати валютні резерви Ох Юра, Юра НБУ так шалено спалює валютні резерви що вони були на початку грудня рекордно високими 27,95 млрд доларів - це нагадую, Юра, більше ніж до війни а фіксований курс тримають не тому що бояться, що гривня обвалиться, а навпаки різко укріпиться, що не бажано для нашого ослабленого експорту. Ох Юра, Юра НБУ так шалено спалює валютні резерви що вони були на початку грудня рекордно високими 27,95 млрд доларів - це нагадую, Юра, більше ніж до війни а фіксований курс тримають не тому що бояться, що гривня обвалиться, а навпаки різко укріпиться, що не бажано для нашого ослабленого експорту.

На вищенаведеному графіку вказано інтервенції НБУ.Про яке пан Василь каже потенціальне укріплення гривні?!Якщо НБУ й робить що продає долари!Шалений попит на долар.Коли гривня укріплюється, НБУ шаленими темпами зкуповує його на міжбанку, щоб втримати таким чином курс гривні, щоб гривня не росла. Зараз регулятор, повторюсь, скидує валютні резерви на міжбанк для утримання гривні від подальшого її падіння (імх0 до 50 грн за долар).Спасибі Вам, пане Василю, за мовний урок, нажаль, в школі і в інституті на російській навчали, але от зараз, я Вам урок надаю, безкоштовний, зауважте і не менш корисний. Як кажуть, обмін люб'язностямихто зараз долари продає, пожалкує.Бо так, фіксований курс збережеться і надалі.Але ця фіксація стримує падіння гривні, а не її ріст.Це ж елементарно!І те, що НБУ підніме фіксовану позначку курса долара до 42, це 100%Відповідно, на готівкому ринку (каси банків, обмінки) курс буде десь 47 грн за 1$І думаєте, я злорадствую, що гривня падає і що курс долара зараз 41,2 в кращому випадку? Ні! Мені боляче за це! Тому що мої і решти українців, гривневі заощадження суттєво втрачають купівельну спроможність.Велика інфляція, дефіцит (тут кажуть) платіжного балансу, шалений попит на долари на міжбанку, незакінчена війна, невизначеність, що вткне далі пу.І тут хтось з гордістю мені відповідає: я тільки продаю долари. Та прибережи їх зараз, не продавай! Не будь таким нерозсудливим.