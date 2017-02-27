Yuri_61 написав:НБУ змушений спалювати валютні резерви
Ох Юра, Юра НБУ так шалено спалює валютні резерви що вони були на початку грудня рекордно високими 27,95 млрд доларів - це нагадую, Юра, більше ніж до війни а фіксований курс тримають не тому що бояться, що гривня обвалиться, а навпаки різко укріпиться, що не бажано для нашого ослабленого експорту.
На вищенаведеному графіку вказано інтервенції НБУ. Про яке пан Василь каже потенціальне укріплення гривні?! Якщо НБУ й робить що продає долари! Шалений попит на долар. Коли гривня укріплюється, НБУ шаленими темпами зкуповує його на міжбанку, щоб втримати таким чином курс гривні, щоб гривня не росла. Зараз регулятор, повторюсь, скидує валютні резерви на міжбанк для утримання гривні від подальшого її падіння (імх0 до 50 грн за долар). Спасибі Вам, пане Василю, за мовний урок, нажаль, в школі і в інституті на російській навчали, але от зараз, я Вам урок надаю, безкоштовний, зауважте і не менш корисний. Як кажуть, обмін люб'язностями хто зараз долари продає, пожалкує. Бо так, фіксований курс збережеться і надалі. Але ця фіксація стримує падіння гривні, а не її ріст. Це ж елементарно! І те, що НБУ підніме фіксовану позначку курса долара до 42, це 100% Відповідно, на готівкому ринку (каси банків, обмінки) курс буде десь 47 грн за 1$ І думаєте, я злорадствую, що гривня падає і що курс долара зараз 41,2 в кращому випадку? Ні! Мені боляче за це! Тому що мої і решти українців, гривневі заощадження суттєво втрачають купівельну спроможність. Велика інфляція, дефіцит (тут кажуть) платіжного балансу, шалений попит на долари на міжбанку, незакінчена війна, невизначеність, що вткне далі пу. І тут хтось з гордістю мені відповідає: я тільки продаю долари. Та прибережи їх зараз, не продавай! Не будь таким нерозсудливим.
Було б дуже корисним до цього графіку надати ще два параметри 1 Обєм грантів(коштів які не будуть повертатись в майбутньому) від Заходу 2 Обєм кредитів на підтримання економіки у військовий час 3 Теоретичний (прогнозований навіть по песимістичним) прогнозам - обєм репарацій які прийдуть в Україну...
І коли ці три параметри будуть додані - то виявиться що НБУ філігранно підтримує ДОЛАР на найвищ можливому курсі...бо кошти НБУ і МінФін отримують у валюті...але в майбутній перспективі відкат до 28 - це як два пальця.....
40.8/41 42,6/42,85 на зараз Провінція. Щось мені здається що завтра трохи прийом долярчика поменшає. Бо закон підлості ніхто не відміняв. Думав пятірочку дол скинуть щоб хватило на пару соціяльних... Бо десь близько з Запоріжжям йдемо, інколи за пів дня вирівнюється.
Дюрі-бачі написав:Військово нам не виграти війну ніколи, адже навіть звільнення всіх територій нічого не дає зі стратегічної точки зору. Виграти можна тільки економічно, але поки - що особливого бажання заходу я не бачу, добре хоч РФ сама помагає наблизити свою поразку. Якщо москалі раптово не порозумнішають, то чекаю на закінчення їх ЗВР в середині 2024
Може хтось зможе добавити щодо ПРИЧИНИ здійснення росією агресії проти України як такової без чіткого зазначення її початку?
Тому що відлік агресії можно починати ще з 90-х, коли росія винудила Кравчука відмовитись від ядерної зброї, або зі спроби віджати Тузлу по тихеньку, або трохи пізнише маніпутлятивними діями що привели до розірвання вигідного договору по газу та оформлення нового за дурними надринковими цінами, або ще пізнише коли почався віджим перших територій військовими силами росії або приватними військовими компаніями, що фінансувались прямо чи косвенно із державного бюджету росії.
Будь ласка пройдіть за посиланням вище та проголосуйте в простому відповідному опитанні таємно.
В последнюю пятницу года тендерный рефинанс не выдавался и планово не возвращался. Возврат на неделе был очень скромным. Похоже, в конце года у всех были другие заботы. В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.435 млрд. грн. (неделей ранее 2.825 млрд. грн.). Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 40.334 млрд. грн. (неделей ранее 16.293 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего за 2022 год НБУ выкупил военные облигации на 400 млрд, что соответствует обнародованному плану. На новый год такого плана нет, возможность небольшого выкупа теоретически рассматривается как чрезвычайная мера.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 40.769 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 19.118 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 323.454 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 534.128 млрд. грн. (неделей ранее 504.224 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 76.415 млрд. грн. (неделей ранее 31.46 млрд. грн.) Расходы большие, но до рекорда не дотянули.
За неделю было обналичено 6.99 млрд. грн. (неделей ранее 5.705 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике. К концу недели наметилось значительное снижения объемов обналичивания.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 9,60; Продал – 1101,79. Это рекорд. Общий уровень интервенций на протяжении недели был высоковат, но не выбивался из привычной картины. Рекорд обеспечил однодневный всплеск спроса, который случился на следующий день после всплеска расходов казначейства. Никто не хотел входить в новый год с долгами.
Последнюю неделю года, что совершенно не удивляет, можно охарактеризовать как сумбурную. Пожалуй, как и всегда. Такой сумбур обычно еще и первые недели года захватывает. Пытаться из этого сумбура вытянуть какие-то выводы, а уж тем более прогнозы, я точно не буду