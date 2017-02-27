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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10212102131021410215

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 3
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Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.01.2023...........03.01.2023
дата розрахунку...............30.12.2022............02.01.2023
Євро..................................39,037...................39,0041...-0.08%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0666 (вчера 1.0675)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.49 (вчера 103.78)
Т.к. в США сегодня перенесенный с воскресенья новогодний выходной, значение индекса зафиксировано сегодня около полуночи. К этому времени доллар успел еще немного опуститься. Снижение не впечатляет размахом, но этого хватило, чтобы в очередной раз обновить минимальное с июня прошлого года значение. Общая тенденция к снижению сохраняется уже более 3 месяцев.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...
холява
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