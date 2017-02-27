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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10212102131021410215

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 7
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
57%
4
41,00-41,50
29%
2
41,50-42,00
14%
1
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
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0
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.01.2023...........03.01.2023
дата розрахунку...............30.12.2022............02.01.2023
Євро..................................39,037...................39,0041...-0.08%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0666 (вчера 1.0675)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.49 (вчера 103.78)
Т.к. в США сегодня перенесенный с воскресенья новогодний выходной, значение индекса зафиксировано сегодня около полуночи. К этому времени доллар успел еще немного опуститься. Снижение не впечатляет размахом, но этого хватило, чтобы в очередной раз обновить минимальное с июня прошлого года значение. Общая тенденция к снижению сохраняется уже более 3 месяцев.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:52

  alex lem написав:40.8/41
42,6/42,85 на зараз
Провінція.
Щось мені здається що завтра трохи прийом долярчика поменшає.

Вже сьогодні поменшало.
Здавав по 40.60, тут же поміняли на 40.55
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:05

  asti написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,80/41,00
42,60/43,00
40,75/40,90
42,55/42,90
Успел скинуть по 40,85 с утра и открылся в ИЗИ
на часть скинутого))


бравісімо у наших краях вже затаритись можна по 40.50
Nazarkino
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