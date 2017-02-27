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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.01.2023...........03.01.2023
дата розрахунку...............30.12.2022............02.01.2023
Євро..................................39,037...................39,0041...-0.08%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0666 (вчера 1.0675)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.49 (вчера 103.78)
Т.к. в США сегодня перенесенный с воскресенья новогодний выходной, значение индекса зафиксировано сегодня около полуночи. К этому времени доллар успел еще немного опуститься. Снижение не впечатляет размахом, но этого хватило, чтобы в очередной раз обновить минимальное с июня прошлого года значение. Общая тенденция к снижению сохраняется уже более 3 месяцев.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 17:52
alex lem написав:
40.8/41
42,6/42,85 на зараз
Провінція.
Щось мені здається що завтра трохи прийом долярчика поменшає.
Вже сьогодні поменшало.
Здавав по 40.60, тут же поміняли на 40.55
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Додано: Пон 02 січ, 2023 18:05
asti написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,80/41,00
42,60/43,00
40,75/40,90
42,55/42,90
Успел скинуть по 40,85 с утра и открылся в ИЗИ
на часть скинутого))
бравісімо у наших краях вже затаритись можна по 40.50
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