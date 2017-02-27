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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10212102131021410215

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 12
Менше 38,00
8%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
33%
4
41,00-41,50
25%
3
41,50-42,00
17%
2
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
8%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:52

  alex lem написав:40.8/41
42,6/42,85 на зараз
Провінція.
Щось мені здається що завтра трохи прийом долярчика поменшає.

Вже сьогодні поменшало.
Здавав по 40.60, тут же поміняли на 40.55
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:05

  asti написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,80/41,00
42,60/43,00
40,75/40,90
42,55/42,90
Успел скинуть по 40,85 с утра и открылся в ИЗИ
на часть скинутого))


бравісімо у наших краях вже затаритись можна по 40.50
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:04

  Nazarkino написав:
бравісімо у наших краях вже затаритись можна по 40.50


рано не радійте, перефразую відомий вислів: "найбільша темінь перед ранком" відносно
курсу долара: "зазвичай долар падає перед черговим злітом ту зе мун".
Валютні Гойдалки наше ффсьо )
Окрім того, долари розбирають на міжбанку як гарячі пиріжки.
Вангую курс па50 вже до осені в найкращому випадку
Думаєте мені це подобається? Ні.
Але обставини такі: інфляція, дефіцит платіжного балансу
але у перспективі, при умові відчутного надлишку пропозиції доларів, курс на міжбанку може бути й 37, імхо.
Але це теоретично
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 02 січ, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Але обставини такі: інфляція, дефіцит платіжного балансу

ИМХО цього року це не головні фактори. Я дивлюсь на відношення дефіциту бюджету і міжнародної допомоги.

Справжню темінь для курсу слід очікувати через рік-два після перемоги
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:20

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:Але обставини такі: інфляція, дефіцит платіжного балансу

ИМХО цього року це не головні фактори. Я дивлюсь на відношення дефіциту бюджету і міжнародної допомоги.

Справжню темінь для курсу слід очікувати через рік-два після перемоги

Які Ваші аргументи?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:26

  Yuri_61 написав: Які Ваші аргументи?

1. При війні міжнародну допомогу дають на соціальні потреби, тому її будуть конвертувати в гривню. Розмір допомоги +/- відповідає дефіциту. Звісно девальвація на рівні інфляції (25-30% рік) є оправданою, але не більше.

2. Після закінчення війни міжнародну допомогу перестануть давати під затикання дірок бюджету, а виключно під проєкти розбудови. Відбудувати економіку треба років 3-5, а до її відбудови треба якось дефіцит латати.

3. Піраміда ОВДП лише за 5 років під 25% дає х3 гривневої маси.

4. Після перемоги доведеться відкрити можливість виводу валюти.

5. Після відкриття кордонів буде масова хвиля еміграції, а це відповідно і відтік валюти і зменшення перерахувань від заробітчан.

6. Вже наводив тут історичні приклади "переможців" у війнах, які відбудовувалися із міжнародною допомогою (Франція, Корея, Авганістан). Нац. валюта девальвувала разів в 5-10.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:40

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав: Які Ваші аргументи?

1. При війні міжнародну допомогу дають на соціальні потреби, тому її будуть конвертувати в гривню. Розмір допомоги +/- відповідає дефіциту. Звісно девальвація на рівні інфляції (25-30% рік) є оправданою, але не більше.

2. Після закінчення війни міжнародну допомогу перестануть давати під затикання дірок бюджету, а виключно під проєкти розбудови, а відбудувати економіку треба років 3-5, а до її відбудови треба якось дефіцит латати.

3. Піраміда ОВДП лише за 5 років під 25% дає х3 гривневої маси.

4. Після перемоги доведеться відкрити можливість виводу валюти.

5. Після відкриття кордонів буде масова хвиля еміграції, а це відповідно і відтік валюти і зменшення перерахувань від заробітчан.

якісь в ваших аргументах невідповідності
3) так математично виплати за 5 років складуть три суми боргу - сам борг та відсотки ще на 2 суми боргу - але якщо все буде капіталізуватися, без виплат.

але по-перше, далеко не весь борг під 25%, ставки набагато менші. по друге, хто основний власник боргу? отож - знайдуть, як перекласти борг під низькі відсотки.

5) після перемоги, коли відкриють кордони - народ навпаки повернеться. залишиться десь не більше 20%
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:5) після перемоги, коли відкриють кордони - народ навпаки повернеться. залишиться десь не більше 20%

Не вірю (с) Досвід показує, що більшість повертається через 3-6 місяців. Якщо дружина прожила більше року закордоном, то значно більша ймовірність, що чоловік поїде до, неї ніж її повернення.

Ну ок: в моїй моделі х3, а в дійсності буде х2.5 чи х2. Сутті проблеми це не змінює: заморожена грошова маса роздувається по експоненті і скоро її доведеться розморожувати
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 02 січ, 2023 20:06, всього редагувалось 5 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:отож - знайдуть, як перекласти борг під низькі відсотки.

На одній шальці терезів - дефолт зобов'язань, на іншій - девальвація. Вибір очевидний.
Дюрі-бачі
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