Вже сьогодні поменшало.
Здавав по 40.60, тут же поміняли на 40.55
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 січ, 2023 17:52
Додано: Пон 02 січ, 2023 18:05
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:04
рано не радійте, перефразую відомий вислів: "найбільша темінь перед ранком" відносно
курсу долара: "зазвичай долар падає перед черговим злітом ту зе мун".
Валютні Гойдалки наше ффсьо )
Окрім того, долари розбирають на міжбанку як гарячі пиріжки.
Вангую курс па50 вже до осені в найкращому випадку
Думаєте мені це подобається? Ні.
Але обставини такі: інфляція, дефіцит платіжного балансу
але у перспективі, при умові відчутного надлишку пропозиції доларів, курс на міжбанку може бути й 37, імхо.
Але це теоретично
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 02 січ, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:20
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:26
1. При війні міжнародну допомогу дають на соціальні потреби, тому її будуть конвертувати в гривню. Розмір допомоги +/- відповідає дефіциту. Звісно девальвація на рівні інфляції (25-30% рік) є оправданою, але не більше.
2. Після закінчення війни міжнародну допомогу перестануть давати під затикання дірок бюджету, а виключно під проєкти розбудови. Відбудувати економіку треба років 3-5, а до її відбудови треба якось дефіцит латати.
3. Піраміда ОВДП лише за 5 років під 25% дає х3 гривневої маси.
4. Після перемоги доведеться відкрити можливість виводу валюти.
5. Після відкриття кордонів буде масова хвиля еміграції, а це відповідно і відтік валюти і зменшення перерахувань від заробітчан.
6. Вже наводив тут історичні приклади "переможців" у війнах, які відбудовувалися із міжнародною допомогою (Франція, Корея, Авганістан). Нац. валюта девальвувала разів в 5-10.
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:40
якісь в ваших аргументах невідповідності
3) так математично виплати за 5 років складуть три суми боргу - сам борг та відсотки ще на 2 суми боргу - але якщо все буде капіталізуватися, без виплат.
але по-перше, далеко не весь борг під 25%, ставки набагато менші. по друге, хто основний власник боргу? отож - знайдуть, як перекласти борг під низькі відсотки.
5) після перемоги, коли відкриють кордони - народ навпаки повернеться. залишиться десь не більше 20%
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не вірю (с) Досвід показує, що більшість повертається через 3-6 місяців. Якщо дружина прожила більше року закордоном, то значно більша ймовірність, що чоловік поїде до, неї ніж її повернення.
Ну ок: в моїй моделі х3, а в дійсності буде х2.5 чи х2. Сутті проблеми це не змінює: заморожена грошова маса роздувається по експоненті і скоро її доведеться розморожувати
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 02 січ, 2023 20:06, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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