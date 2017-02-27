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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:05
1. При війні міжнародну допомогу дають на соціальні потреби, тому її будуть конвертувати в гривню. Розмір допомоги +/- відповідає дефіциту. Звісно девальвація на рівні інфляції (25-30% рік) є оправданою, але не більше.
Але емісія гривні в цьому разі грунтується на валютних надходженнях в ЗВР, що, імхо, не призведе до інфляції і відповідно до девальвації гривні.
2. Після закінчення війни міжнародну допомогу перестануть давати під затикання дірок бюджету, а виключно під проєкти розбудови. Відбудувати економіку треба років 3-5, а до її відбудови треба якось дефіцит латати.
Щось дуже песиместично
3. Піраміда ОВДП лише за 5 років під 25% дає х3 гривневої маси.
Відсотки можуть зменшити, імхо. А що, це правда,що під 25% ? Це капець, канєшно )
4. Після перемоги доведеться відкрити можливість виводу валюти.
з якого це дива?
5. Після відкриття кордонів буде масова хвиля еміграції, а це відповідно і відтік валюти і зменшення перерахувань від заробітчан.
А чого вже тоді тікати? Немає сенсу.
Вже наводив тут історичні приклади "переможців" у війнах, які відбудовувалися із міжнародною допомогою (Франція, Корея, Авганістан). Нац. валюта девальвувала разів в 5-10.
Ігор відповів на цю тезу (раз на раз не приходиться)
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Пон 02 січ, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:12
Shaman написав:
в наведеному вами прикладі, якщо жінка сидить за кордоном на державній допомозі, а чоловік працює в Україні - то повернуться в Україну, як тут стане спокійно. побачимо, що станеться, коли відмінять безкоштовне проживання
На допомозі сидить місяців 3, далі або повертається, або знаходить роботу.
Yuri_61 написав:
Відсотки можуть зменшити, імхо.
Не раніше перемоги у війні.
Yuri_61 написав:
А чого вже тоді тікати? Немає сенсу.
Від бідності. Нормальні зарплати та економічна стабільність можлива тільки через кілька років після перемоги. А от перші роки будуть нагадувати 90-і.
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