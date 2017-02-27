1. При війні міжнародну допомогу дають на соціальні потреби, тому її будуть конвертувати в гривню. Розмір допомоги +/- відповідає дефіциту. Звісно девальвація на рівні інфляції (25-30% рік) є оправданою, але не більше.
Але емісія гривні в цьому разі грунтується на валютних надходженнях в ЗВР, що, імхо, не призведе до інфляції і відповідно до девальвації гривні.
2. Після закінчення війни міжнародну допомогу перестануть давати під затикання дірок бюджету, а виключно під проєкти розбудови. Відбудувати економіку треба років 3-5, а до її відбудови треба якось дефіцит латати.
Щось дуже песиместично
3. Піраміда ОВДП лише за 5 років під 25% дає х3 гривневої маси.
Відсотки можуть зменшити, імхо. А що, це правда,що під 25% ? Це капець, канєшно )
4. Після перемоги доведеться відкрити можливість виводу валюти.
з якого це дива?
5. Після відкриття кордонів буде масова хвиля еміграції, а це відповідно і відтік валюти і зменшення перерахувань від заробітчан.
А чого вже тоді тікати? Немає сенсу.
Вже наводив тут історичні приклади "переможців" у війнах, які відбудовувалися із міжнародною допомогою (Франція, Корея, Авганістан). Нац. валюта девальвувала разів в 5-10.
Ігор відповів на цю тезу (раз на раз не приходиться)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 02 січ, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:в наведеному вами прикладі, якщо жінка сидить за кордоном на державній допомозі, а чоловік працює в Україні - то повернуться в Україну, як тут стане спокійно. побачимо, що станеться, коли відмінять безкоштовне проживання
На допомозі сидить місяців 3, далі або повертається, або знаходить роботу.
Yuri_61 написав:Відсотки можуть зменшити, імхо.
Не раніше перемоги у війні.
Yuri_61 написав:А чого вже тоді тікати? Немає сенсу.
Від бідності. Нормальні зарплати та економічна стабільність можлива тільки через кілька років після перемоги. А от перші роки будуть нагадувати 90-і.
Дюрі-бачі написав:3. Піраміда ОВДП лише за 5 років під 25% дає х3 гривневої маси.
3) так математично виплати за 5 років складуть три суми боргу - сам борг та відсотки ще на 2 суми боргу - але якщо все буде капіталізуватися, без виплат.
Основний триматель ОВДП НБУ та ще держбанки. Їх "прибуток" іде державі і мінфін має чим розраховуватись з нацбанком і держбанками . Правда в пересічного очі на лоба від інфляції, але то таке. https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp
Ромасик Дефіцит бюджету 2023 заплановано 1,3 трлн. грн. За поточним курсом це трохи менше ніж 18 млр.$ + 18 млрд. Є, які нам вже пообіцяли виділити. Але в мене є сумніви щодо виконання доходної частини і без додаткової допомоги я очікую незначного росту курсу (40-42 грн офіційного..)
Щодо допомоги то половина - гранти, ще половина - кредити, відсотки по яких платимо не ми, тому це реальна допомога.