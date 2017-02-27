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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10214102151021610217>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.7 5 34
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
26%
9
41,00-41,50
26%
9
41,50-42,00
15%
5
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
6%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
6%
2
Більше 45,00
6%
2
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 21:05

1. При війні міжнародну допомогу дають на соціальні потреби, тому її будуть конвертувати в гривню. Розмір допомоги +/- відповідає дефіциту. Звісно девальвація на рівні інфляції (25-30% рік) є оправданою, але не більше.

Але емісія гривні в цьому разі грунтується на валютних надходженнях в ЗВР, що, імхо, не призведе до інфляції і відповідно до девальвації гривні.
2. Після закінчення війни міжнародну допомогу перестануть давати під затикання дірок бюджету, а виключно під проєкти розбудови. Відбудувати економіку треба років 3-5, а до її відбудови треба якось дефіцит латати.

Щось дуже песиместично
3. Піраміда ОВДП лише за 5 років під 25% дає х3 гривневої маси.

Відсотки можуть зменшити, імхо. А що, це правда,що під 25% ? Це капець, канєшно )
4. Після перемоги доведеться відкрити можливість виводу валюти.

з якого це дива?
5. Після відкриття кордонів буде масова хвиля еміграції, а це відповідно і відтік валюти і зменшення перерахувань від заробітчан.

А чого вже тоді тікати? Немає сенсу.
Вже наводив тут історичні приклади "переможців" у війнах, які відбудовувалися із міжнародною допомогою (Франція, Корея, Авганістан). Нац. валюта девальвувала разів в 5-10.

Ігор відповів на цю тезу (раз на раз не приходиться)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 02 січ, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 21:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в наведеному вами прикладі, якщо жінка сидить за кордоном на державній допомозі, а чоловік працює в Україні - то повернуться в Україну, як тут стане спокійно. побачимо, що станеться, коли відмінять безкоштовне проживання

На допомозі сидить місяців 3, далі або повертається, або знаходить роботу.

  Yuri_61 написав:Відсотки можуть зменшити, імхо.
Не раніше перемоги у війні.

  Yuri_61 написав:А чого вже тоді тікати? Немає сенсу.

Від бідності. Нормальні зарплати та економічна стабільність можлива тільки через кілька років після перемоги. А от перші роки будуть нагадувати 90-і.
Дюрі-бачі
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Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:38

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав: Які Ваші аргументи?

1. При війні міжнародну допомогу дають на соціальні потреби, тому її будуть конвертувати в гривню. Розмір допомоги +/- відповідає дефіциту.

Ні.
І не називайте кредити допомогою.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:45

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:3. Піраміда ОВДП лише за 5 років під 25% дає х3 гривневої маси.

3) так математично виплати за 5 років складуть три суми боргу - сам борг та відсотки ще на 2 суми боргу - але якщо все буде капіталізуватися, без виплат.

Основний триматель ОВДП НБУ та ще держбанки. Їх "прибуток" іде державі і мінфін має чим розраховуватись з нацбанком і держбанками :mrgreen: . Правда в пересічного очі на лоба від інфляції, але то таке.
Зображення
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:38

евро, за несколько минут упало на фигуру, и продолжит, чего я собственно и ожидал, сливая его...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:07

  edvardd написав:Запорожье
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:09

Ромасик Дефіцит бюджету 2023 заплановано 1,3 трлн. грн. За поточним курсом це трохи менше ніж 18 млр.$ + 18 млрд. Є, які нам вже пообіцяли виділити. Але в мене є сумніви щодо виконання доходної частини і без додаткової допомоги я очікую незначного росту курсу (40-42 грн офіційного..)

Щодо допомоги то половина - гранти, ще половина - кредити, відсотки по яких платимо не ми, тому це реальна допомога.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:45

хто злився на днях тому респект,спускаємся
Nazarkino
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