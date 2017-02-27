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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:12
edvardd написав:
евро, за несколько минут упало на фигуру, и продолжит, чего я собственно и ожидал, сливая его...
Побачимо, побачимо (;
Не наврочте…
PS: Мене турбує ризик обстрілів до 7 (морози). Це може внести свої «5 копійок»…
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Додано: Вів 03 січ, 2023 12:28
Nazarkino написав:
хто злився на днях тому респект,спускаємся
Вчора зранку злив 5800$ по 40,85
А 30-го 1000 по 40,80
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Додано: Вів 03 січ, 2023 12:35
BIGor написав:
Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.
Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.
Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.
Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.
Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
То всё фигня. Это уже было 30 лет назад
Народ перейдет на наличные доллары и всё.
Базары обретут второе дыхание.
В понастроенных ТРЦ будут выращивать шампиньоны
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