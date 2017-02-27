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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10214102151021610217

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.7 5 38
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
26%
10
41,00-41,50
29%
11
41,50-42,00
16%
6
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
5%
2
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
5%
2
Більше 45,00
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:12

  edvardd написав:евро, за несколько минут упало на фигуру, и продолжит, чего я собственно и ожидал, сливая его...


Побачимо, побачимо (;
Не наврочте…

PS: Мене турбує ризик обстрілів до 7 (морози). Це може внести свої «5 копійок»…
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:28

  Nazarkino написав:хто злився на днях тому респект,спускаємся
Вчора зранку злив 5800$ по 40,85
А 30-го 1000 по 40,80
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:35

  BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".

То всё фигня. Это уже было 30 лет назад
Народ перейдет на наличные доллары и всё.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:12

  asti написав:
  Nazarkino написав:хто злився на днях тому респект,спускаємся
Вчора зранку злив 5800$ по 40,85
А 30-го 1000 по 40,80

Хорошо, а то щас по 40,47 берут.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:14

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,65/40,85
42,35/42,85

40,60/40,75
42,15/42,65

40,55/40,70
42,10/42,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:25

  UA написав:
  BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".

То всё фигня. Это уже было 30 лет назад
Народ перейдет на наличные доллары и всё.
Базары обретут второе дыхание.
В понастроенных ТРЦ будут выращивать шампиньоны :mrgreen:

А на що ви сподіваєтесья від богєми: "шоп билі дєнгі в казнє нада проста ввєсті падатак (пащіпать гусєй)"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:50

Украинцы в декабре купили максимальный объем валюты в 2022 году - $1,876 млрд, что на 8,3% больше чем в ноябре.

Об этом говорится в новом отчете Национального банка, который включает в себя все валютные покупки граждан — в наличной и безналичной форме.

В декабре была зафиксирована такая разбивка:

• $1,425 млрд — куплено наличными в кассах банков и небанковских финучреждений;
• $0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.

Согласно отчету Нацбанка, в декабре гражданами было совершено большего всего покупок инвалюты ($1,876 млрд) за весь 2022-й. Был зафиксирован годовой максимум. До декабря наибольший объем приобретений происходил в сентябре-2022 — $1,672 млрд. Повышенный интерес населения к инвалюте банкиры, с которыми поговорила «Страна», объясняют девальвационными ожиданиями людей, которые опасаются снижения курса гривны.

В декабре 2021 года украинцы купили инвалюты на $0,464 млрд, чем продали.
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.

а що - вде так можна ???
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:11

Vitalych-new Депозит на 3 місяці, ласкаво просимо в клуб 100к
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:33

  Vitalych-new написав:$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.

а що - вде так можна ???

https://forum.finance.ua/topic249138.html
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flyman
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