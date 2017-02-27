Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:12
edvardd написав:
евро, за несколько минут упало на фигуру, и продолжит, чего я собственно и ожидал, сливая его...
Побачимо, побачимо (;
Не наврочте…
PS: Мене турбує ризик обстрілів до 7 (морози). Це може внести свої «5 копійок»…
Amat
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Додано: Вів 03 січ, 2023 12:28
Nazarkino написав:
хто злився на днях тому респект,спускаємся
Вчора зранку злив 5800$ по 40,85
А 30-го 1000 по 40,80
asti
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Додано: Вів 03 січ, 2023 12:35
BIGor написав:
Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.
Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування. Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем. Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок. Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
То всё фигня. Это уже было 30 лет назад
Народ перейдет на наличные доллары и всё.
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UA
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:12
asti написав: Nazarkino написав:
хто злився на днях тому респект,спускаємся
Вчора зранку злив 5800$ по 40,85
А 30-го 1000 по 40,80
Хорошо, а то щас по 40,47 берут.
demichh
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:14
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,65/40,85
42,35/42,85
40,60/40,75
42,15/42,65
40,55/40,70
42,10/42,60
edvardd
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:25
UA написав: BIGor написав:
Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.
Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування. Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем. Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок. Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
То всё фигня. Это уже было 30 лет назад
Народ перейдет на наличные доллары и всё.
Базары обретут второе дыхание.
В понастроенных ТРЦ будут выращивать шампиньоны
А на що ви сподіваєтесья від богєми: "шоп билі дєнгі в казнє нада проста ввєсті падатак (пащіпать гусєй)"
flyman
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:50
Украинцы в декабре купили максимальный объем валюты в 2022 году - $1,876 млрд, что на 8,3% больше чем в ноябре.
Об этом говорится в новом отчете Национального банка, который включает в себя все валютные покупки граждан — в наличной и безналичной форме. В декабре была зафиксирована такая разбивка: • $1,425 млрд — куплено наличными в кассах банков и небанковских финучреждений; • $0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета. Согласно отчету Нацбанка, в декабре гражданами было совершено большего всего покупок инвалюты ($1,876 млрд) за весь 2022-й. Был зафиксирован годовой максимум. До декабря наибольший объем приобретений происходил в сентябре-2022 — $1,672 млрд. Повышенный интерес населения к инвалюте банкиры, с которыми поговорила «Страна», объясняют девальвационными ожиданиями людей, которые опасаются снижения курса гривны. В декабре 2021 года украинцы купили инвалюты на $0,464 млрд, чем продали.
CasseroleHead
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Додано: Вів 03 січ, 2023 14:10
$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.
а що - вде так можна ???
Vitalych-new
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Додано: Вів 03 січ, 2023 14:11
Vitalych-new Депозит на 3 місяці, ласкаво просимо в клуб 100к
Дюрі-бачі
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Додано: Вів 03 січ, 2023 14:33
Vitalych-new написав:
$0,451 млрд — куплено в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинги с зачислением на банковские счета.
а що - вде так можна ???
https://forum.finance.ua/topic249138.html
моно, приват, південний, тас, абанк, сенс, газмяс, акорд, рада ...
flyman
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